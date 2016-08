Innsbruck – Dass man J. S. Bachs Goldbergvariationen „so“, aber auch „so“ spielen kann, keiner führte das eindrucksvoller vor Augen als Glenn Gould mit seinen zwei Einspielungen des Meisterwerks. 1955 benötigte er dazu gerade einmal 38 Minuten, das andere Mal, 1981, ließ er sich dafür mehr als 50 Minuten Zeit. Dass es nach Gould keine Interpreten mehr geben würde, welche die scheinbar unspektakulären Stücke in ekstatische Musik zu verwandeln imstande wären, dieser Sorge sind selbst bekennende Gould-Jünger inzwischen längst befreit.

Gut, ja extrem gut leben lässt es sich mit der Sicht auf Bachs den ganzen Musik-Kosmos wiederspiegelnden Aria mit 30 Veränderungen BWV 988 des aus Göttingen stammenden Andreas Staier, der am Dienstagabend im Rahmen der Ambraser Schlosskonzerte einen mit Standing Ovations gefeierten Auftritt hatte. Um den exzentrischen Bach-Raum zu durchschreiten, investierte Staier knapp 80 Minuten, kleine Minipausen dazwischen inklusive. Könnte sich ziehen, möchte man da meinen. Mitnichten! Die Temporelationen sind in sich ungemein stimmig, die formale Übersicht ist bestechend. Zarte melodische Bögen spannt Staier mit traumwandlerischer Sicherheit, ohne jemals in süßlich sentimentale Gefilde abzugleiten. Er bleibt analytisch klar bis ins kleinste Detail. So irdisch für einen Moment eine Phrase klingen mag, so menschlich das Maß, im nächsten Moment ist man mit einer Genialität konfrontiert, die den Atem raubt.

Staier ist dieser Genialität gewachsen. Er spielt technisch makellos, disponiert die Variationen mit sicherem Gespür für das große Ganze. Souverän nützt er die technischen Möglichkeiten des Cembalos. Mit ausgefeilter Anschlagtechnik und expressiver dynamischer Gestaltung versteht er es, langsame wie schnelle Variationen mit vorwärtsdrängender Spannung aufzuladen. Und er verliert sie nie, diese Spannung, nicht an die alles fordernde Virtuosität höchster Tempi, nicht an die Momente innigster Beschaulichkeit, nicht an eine strenge Rhythmik, nicht an den bloß analytischen Intellekt. Esprit mit Leib und Seele. (hau)