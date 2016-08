Von Hubert Daum

Nassereith, Gerersdorf-Sulz – Das musikalische „Schicksal“ der Nassereither Familie Krabichler, bekannt als Volksmusiktrio Die SaitenStimmen, nahm am 22. Dezember 2015 seinen Lauf: Frank Hoffmann, Schauspieler am Burgtheater und legendärer Moderator der ORF-Sendung „Trailer“, kam zu einer Lesung ins Rastland Nassereith. Die SaitenStimmen umrahmten die Veranstaltung musikalisch. Der prominente Gast war von der Darbietung dermaßen angetan, dass er das Trio spontan zum Güssinger Kultursommer einlud. Hoffmann ist nämlich der Intendant dieser Kulturveranstaltung.

„Frank Hoffmann hat mir versichert, dass dies eine Premiere ist. Noch nie gab’s beim Güssinger Kultursommer ein Volksmusikkonzert“, erzählt Kontrabassist Hermann Krabichler, dem das tolle Erlebnis drei Tage nach der Rückkehr immer noch nachwirkt, „es war ein großes Erlebnis, im Freilichtmuseum Gerersdorf bei Güssing aufzutreten. Diese Art von Volksmusik kennt man im Burgenland nicht.“ Das Familientrio konzertierte immerhin zwei Stunden lang und hängte drei Zugaben an. Hermann Krabichler: „Unsere Tochter Chiara war dabei mit ihren Harfensoli und den vorgetragenen Eigenkompositionen der eigentliche Star“. „Die liebenswerte, hochbegabte Familie Krabichler aus dem Tiroler Ort Nassereith spielte und sang sich in die Herzen des begeisterten Publikums“, so ein Eintrag in der Facebook-Seite des Freilichtmuseums.

Im Herbst folgt auch ein Heimspiel: Am 15. Oktober im Hotel Post in Nassereith gibt’s „Volksmusik und mehr“.