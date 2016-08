Innsbruck – Als Bundespräsident ist Heinz Fischer außer Dienst, als Freund und Liebhaber der Innsbrucker Festwochen der Alten Musik saß er am Freitag aber in der ersten Reihe des Eröffnungszeremoniells auf Schloss Ambras. Und dort wurde er von Festredner Michael Köhlmeier bewusst ohne das amtsdeutsche a. D. begrüßt. „In meinem Herzen sind Sie noch immer Bundespräsident – und Sie werden es auch noch lange bleiben“, betonte der Schriftsteller, der damit wohl so manchem Gast des Spanisches Saales aus der Seele sprach. Applaus gab’s daher schon, bevor Köhlmeier zu seiner Rede ansetzte, die unter dem Motto „Gelacht habe ich, wo ich auch weinen hätte können“ stand und – ausgehend von einem schwarzhumorigen Witz – das Festwochen-Motto „TragiCommedia“ beleuchtete.

Sprachlich wie philosophisch virtuos reiste Köhlmeier dabei durch die weitverzweigte Kultur- und Religionsgeschichte, zitierte Aristoteles genauso wie Johnny Cash und landete – nach einem Exkurs über die Banalität des Bösen – bei Woody Allen und dessen These, dass die „Komödie eine Tragödie plus Zeit“ sei. In seiner Rede ging Köhlmeier auch auf aktuelle terroristische Gräueltaten ein und sinnierte über fehlgeleitete Motive und den Irrglauben der Attentäter, mit ihren Morden etwas Gutes zu tun. „Das Böse beginnt, wenn der Mensch sich nicht in andere Menschen hineinversetzt“, zitierte er den Psychiater Reinhard Haller, ehe er davor warnte, die Sprache als Lockmittel für das Böse zu verwenden. Köhl- meier: „Aus ,Gutmensch‘ ist ein Schimpfwort geworden, das sich gegen jene richtet, die tatsächlich Gutes tun.“

Festwochen-Leiter Alessandro De Marchi und Enrico Onofri, Dirigent der „Barockoper:Jung“, gestalteten den musikalischen Teil der Eröffnung mit zahlreichen Künstlern des Festivals, das gestern mit der Opera buffa „Il matrimonio segreto“ von Domenico Cimarosa küns­tlerisch eröffnet wurde. Die „Barockoper:Jung“, die sich heuer der Oper „Le nozze in sogno“ des Innsbrucker Hofkomponisten P. A. Cesti annimmt, hat am 19. August im Innenhof der Theologischen Fakultät Premiere. (fach)