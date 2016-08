Imsterberg – Da brausten die Autos und rauschten die Wasser, da trommelte der Regen und zirpten die Vögel – beim Abschlusskonzert der Musizier- und Komponierwerkstatt der Schwazer Klangspuren, die bereits zum neunten Mal in Imsterberg stattfand, setzten die jungen Musiker die Geräusche und Töne der Umgebung in Klänge ihrer Musikinstrumente um. Unter dem heurigen Motto „Musik rundherum“ sammelten die 54 Kinder und Jugendlichen bei zwei Exkursionen in die nähere Umgebung Inspirationen für grafische Partituren und musikalische Kompositionen, die sie im mit Eltern, Lehrern und Musikbegeisterten prall gefüllten Gemeindesaal zur Aufführung brachten. Die Werke hatten die Jungmusiker gemeinsam mit elf Dozenten in neun Arbeitstagen entwickelt und zur Vollendung gebracht, die „perfekte Infrastruktur“ wurde dabei von der Gemeinde Imsterberg zur Verfügung gestellt.

Den zweiten und von den Zuhörern mit tosendem Applaus begleiteten Teil des Konzerts bildete die Uraufführung der „Imsterberger Sinfonie“, die von mehreren Kompositionsgruppen entwickelt worden war und die den Spaziergang in der alpinen Landschaft inklusive Gewitter und Autobahngetöse musikalisch verarbeitete.

„Das Tollste an den ,Klangspuren Lautstark‘ ist für die Jungmusiker sicherlich das, was sie unterm Jahr nicht habe­n, nämlich dass sie mit allen Instrumentalgattungen gemeinsam musizieren können“, strich die Leiterin der Musikwerkstatt, die Berlinerin Cathy Milliken, die Besonderheit der Veranstaltung hervor. (ado)