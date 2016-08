Innsbruck – Wenn sich das Ende der Vernunft so hochmusikalisch wie im Rahmen der Innsbrucker Festwochen am Samstagabend im Riesensaal der Hofburg darstellt, dann möge in Hinkunft die Unvernunft das Sagen haben. In einer anonymen Musikhandschrift (16. Jh.) entdeckte Giovanni Antonini, der Leiter des legendären Ensembles Il Giardino Armonico, eine Pavan­e (Schreittanz) mit dem merkwürdigen Titel „La mort­e della ragione“ (Der Tod der Vernunft). Antonini deutete den Titel als Hinweis für eine Musik, deren Sinnlichkeit den Sieg über die Rationalität erringt.

Freilich, so spezifisch der Titel als Motto auf den ersten Blick erscheinen mag, es lässt sich dahinter alles verpacken. Denn das Aussetzen der Vernunft geht oft einher mit Liebe, Hass, Gewalt, Trauer und Hoffnung. Mit Musikbeispielen aus den verschiedensten Zentren der Renaissance waren Il Giardino Armonico besagter Unvernunft auf der Spur – und kleideten den Tod der Ratio unter anderem in Chansons und Tänze von Hayne van Ghizeghem, Alexander Agricola, Josquin Desprez, Giorgio Mainerio, Lodovico Grossi da Viadana oder Cristoforo Caresana. Samuel Scheidts Galliard Battaglia konfrontierte die vernunftbefreite Sinnlichkeit mit den Schrecken des Krieges. Worauf „vernünftigerweise“ Reue und Trauer, etwa in Form einer Sonate bzw. eines Kanons zum gregorianischen Cantus firmus des „Ave Maria Stella“ von Giovan Pietro del Buono, folgte. Der obligate Lichtblick auf bessere Zeiten: Jacob van Eycks Fantasia & Echo.

Die Gratwanderung zwischen himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt, sinnlich wie gedanklich durchstrukturiert, gelang auf bestechende Weise. Das Klang-Panorama der Renaissance schillerte in all seinen visionären Facetten, musikalischen Farben und Formen. Giovanni Antonini ist ein phantasievoller und virtuoser Gestalter auf der Blockflöte, der, nicht steril akademischem Wohlklang verpflichtet, An- und Überblasgeräusche in seinen Vortrag einbeziehend dem Leben huldigt. Mit Il Giardino Armonico, dem auch die Tiroler Harfenistin Margaret Köll angehört, formte er ein Ensemble von selten erreichter Pracht und Klangqualität. Und wenn das Ensemble im Kollektiv improvisiert, dass die schönen Wände der Hofburg wackeln, bekommt man eine Ahnung davon, wie in der Renaissance gefeiert werden konnte. (hau)