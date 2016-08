Brixen, Innsbruck — In einem vergleichsweise langen und über weite Strecken einigermaßen kryptischen Eintrag auf ihrer Band-Website und auf Facebook hat die umstrittene Südtiroler Deutschrockband Frei.Wild am Sonntag angekündigt, eine längere Pause einlegen zu wollen.

"Wir hören auf ... unser Herz und spielen im Dezember die vorerst letzten Konzerte", heißt es in dem Statement der Band.

Spekulationen, ob die Ankündigung das Ende der Gruppe in ihrer Stammbesetzung bedeute, wollte Sänger Philipp Burger vorerst weder bestätigen noch dementieren. "Wir holen nur etwas Luft, um dann mit voller Kraft in ein neues Kapitel zu starten", sagte Burger auf Nachfrage der Bild-Zeitung.

Frei.Wild wurde 2001 in Brixen gegründet — und tourte zuletzt erfolgreich durch den gesamten deutschen Sprachraum. Kritiker werfen der Band Nähe zu politisch rechten und völkisch konotierten Motiven vor. Bandgründer Burger sang einst bei der Neonazi-Band Kaiserjäger, will aber inzwischen - laut eigenen Aussagen - mit seiner rechtsradikalen Vergangenheit gebrochen haben. 2013 kam es zu einem Eklat um die Band, als die Veranstalter des Echo-Musikpreises eine Nominierung Frei.Wilds nach Protesten anderer Musiker zurückzogen. 2014 blieb die erneut nominierte Gruppe der Verleihung aus eigenem Willen fern. 2015 wurde Frei.Wild mit dem Echo in der Kategorie "Rock/Alternative National" ausgezeichnet. (jole)