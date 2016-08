Ex-Beatle Paul McCartney ist zurück im Studio, um eine neue Platte einzuspielen. McCartneys neue Plattenfirma Capitol Records zeigte sich in einer Erklärung am Mittwoch „überglücklich“, dass der 74-Jährige neue Songs aufnehme. McCartney selbst äußerte sich in der Erklärung „wirklich begeistert“ über das Projekt, zu dem zunächst aber keine weiteren Details bekannt gegeben wurden.

In den vergangenen Jahren hatte sich McCartney vor allem auf Live-Auftritte konzentriert und internationale Tourneen mit zahlreichen Konzerten absolviert. Er gilt als einer der zugkräftigsten Bühnenmusiker der Welt. (APA/AFP)