Von Harald Angerer

Kitzbühel – Schunkeln statt wedeln heißt es heute und morgen in Kitzbühel. Der Stadt am Fuße der legendä­ren Streif stehen mit dem Musikfestival zwei musikalische Tage bevor. Das Vorspiel im Tennisstadion bildet sozusagen heute Abend die Schlagernacht. Dabei treten unter anderem Vanessa Mai (Wolkenfrei), Antony Ross, Johnny Logan, Oesch’s die Dritten und Hannah auf. Den Höhepunkt bildet dann am Samstag der Auftritt von Volksrock’n’Roller Andreas Gabalier.

Der Veranstalter Thomas Rass zeigt sich schon jetzt zufrieden mit dem heurigen Musikfestival. „Wir sind bei Andreas Gabalier schon seit Monaten ausverkauft und auch die Schlagernacht ist ausgebucht“, erklärt Rass erfreut. Nicht weniger als 5300 Besucher werden somit jeden Abend erwartet. Auch sehr zur Freude der Touristiker, war doch das Musikfestival als Ersatz für das entfallene Hansi-Hinterseer-Wochenende entstanden. Damals konnte sich der Kitzbüheler Tourismusverband und das Management von Hansi Hinterseer nicht bei der Gage einigen und man beendete die Zusammenarbeit.

„Als Ersatz will ich das nicht bezeichnen, sondern als Fortsetzung eines eingeschlagenen Weges“, sagt Signe Reisch, Obfrau des Kitzbühel Tourismus. Sie streut vor allem auch dem Veranstalter Thomas Rass Rosen: „Dass so eine großartige Veranstaltung aus persönlichem Engagement entsteht, das ist schon super. Es freut mich sehr, dass Thomas Rass damit Erfolg hat“, sagt Reisch­. Für Kitzbühel sei es eine Auszeichnung, dass Gabalier noch vor Kurzem im ausverkauften Münchner Olympiastadion aufgetreten ist und nun hier.

Auch wenn der Andrang auf die Gästebetten in Kitzbühel an dem Wochenende dank Gabalier groß ist, von einem vollbelegten Kitzbühel will Reisch nicht sprechen. „Es gibt immer freie Betten, aber wir sind sehr gut gebucht“, sagt die TVB-Obfrau. Zum Musikfestival gibt es vom TVB auch noch ein ganzes Wochenprogramm mit geführten Wanderungen, Frühschoppen und vielem mehr. Das Musikfestival sei das i-Tüpfelchen auf dem Sommer-Veranstaltungsreigen, neben dem Tennisturnier und dem Garanca-Konzert, betont Reisch. Und natürlich wird die Obfrau auch selbst im Stadion dabei sein und Gabalier zujubeln.

Viele Stunden im Tennisstadion verbringt derzeit Thomas Rass. Bis etwa heute Mittag sollten die Aufbauarbeiten abgeschlossen sein. Nicht weniger als 120 Tonnen Material werden verbaut, von der Bühne bis zur Lichtanlage. Auch eine 14x5m große LED-Leinwand wird aufgestellt. „Erstmals haben wir auch einen LED-Laufsteg und dem Stadion wird mit 22 Scheinwerfern eine Lichtkrone aufgesetzt“, berichtet der Veranstalter.

Mit dem Auf- und Abbau sind 86 Personen beschäftigt. Am Wochenende sind es dann sogar 156, dazu kommen dann noch 60 Securitys und Ordner, wie auch Rotkreuz-Mitarbeiter und Männer der Feuerwehr. „Auch haben wir heuer wieder jeweils 20 Pärchen von der Landjugend Kirchberg und Kitzbühel. Sie begleiten und helfen gehbehinderten Personen zum Platz. Das haben wir im Vorjahr das erste Mal gemacht und das kam sehr gut an“, betont Rass.

Ob es auch 2017 wieder ein Musikfestival geben wird, kann Rass noch nicht sagen. „Wir haben bei Gabalier auf jeden Fall schon angefragt und ich hoffe sehr, dass er dann am Samstag zum Abschied sagt: bis nächstes Jahr“, hofft Rass auf eine weitere Auflage. So oft wie in Kitzbühel habe Gabalier aber noch nie gespielt. „Es taugt Andreas Gabalier auf jeden Fall bei uns in Kitzbühel, das merkt man auch bei den Konzerten“, legt Rass nach und hofft auf ein sechstes Gabalier-Konzert im Sommer 2017.