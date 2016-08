Innsbruck – Die Hype­maschine ist 2014 angelaufen, bereits damals wurde auf ein baldiges Debütalbum von Robb spekuliert. Die Platte ist bis heute nicht erschienen, im April dieses Jahres hat die Wiener Soul-Pop-Formation aber ihre zweite EP „Heat“ veröffentlicht. Die zeit­gleiche Ankündigung, dass das Album im Herbst folgen soll, werde wahrscheinlich nicht halten, erklärt Frontmann Robert Summerfield im TT-Gespräch, es soll aber noch heuer erscheinen. Mit dem Release von Musikvideos will man die Wartezeit verkürzen.

So smooth der Sound – ein­e raffinierte, groovige Melange aus Soul und (Indie-)Pop –, so smooth der Sprung in die Aufmerksamkeitsspirale. Nach ausgiebigem Airplay auf dem Radiosender FM4 folgten vergangenes Jahr gemeinsame Tourneen mit dem britischen Soul-Act Kwabs und dem Electro-Soul-Duo Honn­e. Heuer gaben Robb unter anderem auch den Support für den britischen Jazzsänger Jami­e Cullum.

Dass sie beim Major-Label unter Vertrag stehen, sieht Summerfield entspannt: „Uns war es egal, ob Major- oder Independent-Label, es ging eher darum, Menschen zu finden, die wir sehr mögen und mit denen man interessante Sachen ausarbeiten kann.“ Entspannt verlief auch die Arbeit an der ersten EP „Clay“: „Die Soundsuche war maßgeblich. Wir wollten erst mal erforschen, wo wir musikalisch eigentlich hinwollen“, erklärt der deutsche Sänger mit amerikanischem Vater. Prince oder Chance the Rapper seien gemeinsame Nenner der fünf Bandmitglieder, Wien die Wahlheimat. Man habe sich im Umfeld des Konservatoriums kennen gelernt, sagt Summerfield. Das Gesangsstudium dort hat er aber nicht abgeschlossen, er wollte lieber selbst Musik machen: „Die Verschulung ist eine der größten Hürden, die junge Künstler überwinden müssen“, ist er überzeugt. Auch in ihren tanzbaren Popsongs, die von Summerfields Soulstimme getragen werden, streben Robb eine gewisse Unkompliziertheit an. Die zweite EP „Heat“ klingt indes funkiger, überdrehter als der Vorgänger. „Wir haben extrem viel Spaß dabei, Emotionen zu erzeugen. Wir lieben das Live-Spielen, mit Leuten zu tanzen, die man nicht kennt.“ Die Texte sind indes nicht ganz so smooth, wie es vielleicht scheint, Summerfield verhandelt gerne Widersprüchliches. „Heat“ dreht sich um die Lieb­e und verschiedenen Definitionen davon – auch die Liebe zu Dingen und Idealen. „Ich glaube, ,Heat‘ erzählt auch viel von einer gewissen Gedanken-Sexiness“, erklärt er.

Auf ihrem Debüt wollen Robb vor allem ein „Live-Gefühl“ vermitteln. Es wird, wie wohl heute Abend auch, ein­e entspannte Bewegungs­lehre für Einsteiger und Fort­geschrittene. (sire)