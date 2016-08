Von Ursula Strohal

Innsbruck – Es ist ein Privileg, dem Sonnenkönig musikalisch in die Privatgemächer folgen zu dürfen, und ebenso, Christophe Rousset fern vom Dirigentenpult mit französischer Kammermusik des 17. Jahrhunderts am Cembalo zu erleben. Mit ihm gestalteten vier Mitglieder seines Ensembles Les Talens Lyriques an zwei Violinen und zwei Gamben im Spanischen Saal „Musik für den Sonnenkönig“.

Es sind stille Stunden, die Ludwig XIV. ganz offenbar abseits höfischen Pomps suchte, wenn er nach dem Cembalisten François Couperin oder dem Gambisten Marin Marais verlangte. Und es waren zwei vollkommene Stunden der Intimität und hohen Kunst auf Schoss Ambras. Französisch in der Eleganz und Ausgewogenheit, der Vorliebe für Tanzsätze mit den punktierten Rhythmen und der Verzierungslust, der Rousset am Cembalo auf hinreißende, wissende Weise nachgab. Aber schon durch die eröffnende Sonate von Marc-Antoine Charpentier floss, u. a. harmonisch, ein wenig italienischer Einfluss. Marain Marais’ Stücke für zwei Gamben samt dem Tombeau für Mr. Méliton sind Musik von einer zeitlosen Selbstvergessenheit, wie man sie später nur noch von Schubert kennt; Marais, dessen poetische Gamben-Intensität süchtig macht. Seine Kunst des Vibrato-Einsatzes prägte seine Zeit.

Auch der große Couperin gehörte zu den feinsinnigen Meistern und zu jenen, die um die Verschmelzung der Geschmacksrichtungen bemüht waren. Seine Sonaten „La Superbe“ und „La Sultane“ sind exquisite Beispiele von Geschmack, Lyrik, Universalität und leisem Humor. Teil des Themas „goûts réunis“ und von beziehungsreichem Affekt auch Jean-Féry Rebels Tombeau für Lully.

Was die exzellenten, wahrhaft „lyrischen Talente“ in ihrem Selbstverständnis von Perfektion an Klangsinn und Klangfantasie, Glanz und Ausstrahlung, temperamentvoller Leichtigkeit und Tiefsinn in dieser Kammermusik erkennen, ist singulär.