Wattens – Hoffentlich waren auch ein paar Deutschlehrer im Publikum. Im Innenhof der Neuen Mittelschule Wattens hat es Samstagnacht geistreiche Wortkaskaden geregnet. Sollte sich davon im Herbst etwas in den Schulaufsätzen wiederfinden, kann es eigentlich nur gute Noten geben. So wie auch für die Veranstaltung selbst. Während im Osten Österreichs im Sommer die Bühnen brummen, ist Tirol festivalmäßig eher ein weißer Fleck auf der Landkarte. Das Global 2000 Wiesenrock Festival hielt heuer zum neunten Mal mit einer kleinen, aber feinen musikalischen Sause dagegen, die sich in Kooperation mit der Umweltschutzorganisation Nachhaltigkeit nicht nur auf die Fahnen geschrieben hat, sondern selbige auch mit schulhoftauglicher Gewissenhaftigkeit und Hang zum liebevollen Detail umsetzt.

Samstagabend kam das Publikum des grünen Festivals trotz grauen Himmels am Ende doch trockenen Fußes und Hauptes durch die Nacht. Dabei hätte es hier bestimmt auch ökologisch abbaubare Pelerinen gegeben. Musikalisch gesehen gab es nach dem recht verwechselbaren Alternativrock der Salzburger Band Olympique ein erquickliches Gastspiel von Käptn Peng & den Tentakeln von Delphi. Robert Gwisdek ist ein deutscher Schauspieler, aber auch musikalisch umtriebig. Zusammen mit seinem Bruder ist er zunächst als Käptn Peng & Shaban angetreten, später wuchs das Duo zum Quintett an. Es produziert deutschen Rap auf tanzbarem Instrumentalbett und mit klugem Hintersinn. Der ist zugleich eingängig und zweideutig, aufgeräumt und abgedreht wie die „Champagner und Schnittchen“, die es als Horsd’œuvre gibt. Nachgereicht wird in Sprachkunst verpackte Kapitalismuskritik ebenso wie heiter-absurdes Rap-Theater, etwa wenn die Gebrüder Gwisdek als Fuchs und Nashorn maskiert einen Beziehungsstatus durchdeklinieren. Wenig später heißt es in Wattens Gute Nacht. (jel)