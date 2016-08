Von Adriana Wacker

Axams – Es sind zwei Welten, die unterschiedlicher nicht sein könnten: Nach einem Mastersemester in Innsbruck entschloss sich Marco Wahr­staetter, seine Berufslaufbahn zu ändern. „Die strukturierte, spießige Welt war einfach nichts für mich“, erklärt der Axamer. Sein Traum: mit Schlagern den Fans ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern.

Erst mit 15 Jahren hatte er eine Ausbildung auf der Ziehharmonika begonnen. „Als Teenager habe ich richtig gebrannt für mein Instrument.“ Aus einem Elternhaus ohne musikalischen Schwerpunkt kommend, war Musik immer schon unglaublich faszinierend für ihn. Einige Jahre später folgte dann Gesangsunterricht, um für den großen Traum gewappnet zu sein. „Schlager und Volksmusik haben in den letzten Jahren eine Renaissance erlebt. Nicht zuletzt durch Andreas Gabalie­r entwickelt sich die Akzeptanz des Genres wieder in die richtige Richtung“, freut sich Wahrstaetter.

Am Schlager sei vor allem die Stimmung des Publikums bewegend. „Die Aufregung vor den Auftritten ist schlimm. Wenn ich dann auf der Bühne stehe und die Zuschauer mitgehen, ist die Erleichterung gigantisch. Das Gefühl ist mit nichts zu vergleichen“, schwärmt der Neueinsteiger.

Nach Abschluss der Handelsakademie und einem Bachelorstudium der Wirtschaftswissenschaften an der Uni Innsbruck war der Karrierebeginn zunächst aber alles andere als einfach für Wahr­staetter. Es sei sehr mühsam, ohne Demoaufnahmen, Autogrammkarten, Fotos oder eine Webseite als Profi­musiker zu starten, sagt der Axamer. Besonders die hohen Kosten für die Aufnahmen im Tonstudio und für Sendezeiten, damit die Lieder im Radio gespielt werden, waren eine Hürde. „Newcomer werden am Beginn leider oft ausgenommen, mit steigender Bekanntheit wird alles besser“, erklärt der Jungmusiker.

Im Mai 2015 folgte der erste große Schritt. Nachdem zwei Angebote für Plattenverträge eingegangen waren, kam der Axamer mit dem Produzenten Helmut Rasinger aus Zirl ins Geschäft. Zusammen haben sie in den vergangenen Monaten Wahrstaetters erstes Album „Brave Buam wolln freche Madln“ produziert. „Am 26. August wird es nach einer langen Produktionsphase endlich in den Handel kommen“, freut er sich. In das Album ließ er seine eigenen Erlebnisse und Ideen einfließen, griff aber auch auf namhafte Komponisten zurück.

Den großen Durchbruch erlebte Wahrstaetter heuer in „Immer wieder sonntags“, der ARD-Fernsehshow mit Stefan Mross am Festgelände des Europa-Parks in Deutschland. Als erster Österreicher gewann er das Nachwuchsduell der Show erstmals am 3. Juli. Insgesamt ging er beim Wettbewerb sechsmal als Sieger hervor, am Ende versäumte er das Finale nur ganz knapp.

Geld habe er als Teilnehmer der Show keines bekommen, nicht einmal die Fahrtkosten wurden ersetzt. Doch die Medienpräsenz sei „mehr wert als Geld“, meint Wahrstaetter. Schließlich sollen bei der Sendung drei Millionen Zuschauer wöchentlich um die Wertung ihrer Lieblinge zittern. „Das Feedback ist überwältigend. Ich bekomme jeden Tag Fanpost, Briefe und auf Facebook schreiben viele Leute.“

Die Beziehung zu seinen Eltern ist dem Musiker besonders wichtig. „Bei den vielen Auftritten bleibt nicht viel Zeit für ein Privatleben. Mein Vater begleitet mich zu den Wettbewerben, was ich sehr schätze.“ Sein großer Traum wäre nun, einmal in der ORF-Sendung „Wenn die Musi spielt“ aufzutreten.