Seis am Schlern – Den typischen Südtiroler sieht Andreas Fulterer als Nord-Süd-Menschen. Am Schnittpunkt zwischen Alpen und Adria zuhause, befruchtet durch die Kraft der Dolomiten ebenso wie vom italienischen „la Dolve Vita“. „Best of Both Worlds“, würde wohl Van Halen dazu sagen. Und der Sänger aus Seis am Schlern ist genau dafür das erfolgreiche, musikalische Beispiel. Jetzt legt er sein neues Album vor und beweist erneut, dass Stillstand seine Sache nicht ist.

Der ehemalige Gitarrist und Co-Sänger der Kastelruther Spatzen Andreas Fulterer ist kein Künstler, der die Entstehung seiner Songs dem Kalender unterordnet. Das war er nie.

Ab jenem Zeitpunkt, wo er für seine Solokarriere verantwortlich wurde, hat er stets im Strom der Kreativität gearbeitet. Wenn die Zeit dafür reif war, dann mussten die Lieder raus auf die Straße. Selbst wenn das bedeutete, dass er in einem Jahr gleich mit zwei Alben die Fans überraschte.

Und er schickt seine Lieder dann auf die Reise, und das Einzige, was seine Alben und Singles miteinander verbindet ist Vielfalt. Ob textlich oder musikalisch, nichts langweilt den Musiker Andreas Fulterer mehr als Einheitsbrei.

„Farbenleer2 titelt Fulterers neues Album. Es gibt einen Song auf der CD, der so heißt. Ein Up-Tempo-Titel, der vielmehr mit Pop als mit Schlager zu tun hat – und inhaltlich bezieht sich die Farbenleere auf das Scheitern einer Beziehung. „Wenn sie geht, dann fehlt die Farbe in seinem Leben“, erklärt der Südtiroler mit dem speziellen Schmelz in der Stimme.

Andererseits ist der Albumtitel jedoch auch mit einem Augenzwinkern zu sehen. Während die Pracht der Farben in Schlagertexten derzeit omnipräsent besungen wird, nimmt der Südtiroler die Farben aus dem Lied-Titel und packt sie vielmehr in die Songs selbst.

Und die sind sehr bunt und vielfältig geraten, von Reggae-Einsprengseln wie bei „Ein Sommer mit dir“ oder handwerklich feinster West-Coast-Sound samt amtlichen Gitarren in den Liedern „Noch einmal fliegen“ und „Nie wieder“. Bei „Voll im Leben“ surft Fulterer auf einem Arrangement aus US-Rock- und Country- Sounds, um bei „Weil ich dich brauch“ im Mid-Tem- po zum Fox aufzurufen.

Der Südtiroler Künstler ist sich erneut treu geblieben, was textlichen Tiefgang betrifft. Lieder wie „Zwölf Stunden“ oder „Ich kenne nicht ihren Namen“ sind verblüffend ehrlich und entsprechen so überhaupt nicht dem Schlager-Mainstream.

Zwei Zuckerln für Italophile sorgen noch für Freude: „L’Estate Addosso“, ein Knaller von Jovanotti und „Anche Tu“, die italienische Coverversion von Helene Fischers Hit „Atemlos“. Mit viel Dolomitenkraft und Sonne aus dem Süden könnte es diese Melodie dank ihm bis an den Golf von Neapel schaffen. (hubs)