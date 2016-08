Von Silvana Resch

Innsbruck – 15 Sekunden zum Auftakt, sieben Minuten zum Finale: Das Spoken-Word-Feature „Device Control“ bildet die akustische Klammer des visuellen Albums „Endless“. Der Track des deutschen Künstlers Wolfgang Tillmans spricht von der Sucht, das Selbst in den unaufhörlichen Strom des digitalen Schaulaufens einzuspeisen. Die roboterhafte Stimme verspricht ein Smartphone, mit dem das eigene Leben in 4K-Videoqualität live gestreamt werden kann. Frank Ocean, seit seinem Debüt „Channel Orange“ der wohl begehrteste R’n’B-Star der Welt, hat Witz. Vier Jahre haben seine Fans, erst sehnsüchtig, dann verzweifelt, auf ein neues Album gewartet, die Spekulationen darüber wurden in den letzten Monaten auch von ihm selbst weiter angeheizt.

Seit vergangenem Wochenende gibt es nun also – wie bei US-Superstars mittlerweile üblich – überraschend veröffentlichte neue Musik von Frank Ocean: „I’ve got two versions“, prahlt er im Videoclip auf seiner Website (boysdontcry.co) in der Pose des würdevoll Betrunkenen. Denn nicht nur ein aufwändig gestaltetes Magazin mit beigelegter CD ist erschienen – es wurde am Samstag in so genannten Pop-up-Shops verschenkt. Auch zwei neue Alben liegen vor. Das eingangs erwähnte „Endless“ ist ein reduzierter Schwarz-Weiß-Videoclip, der über 45 Minuten lang immer die gleichen Einstellungen zeigt. Darin werkelt Frank Ocean an einer Treppe, die – so viel darf verraten werden – nirgendwo hinführt. Mit einem farbigen Blitz geht alles zurück auf Anfang. Während das Visual Album trotz musikalischer Highlights wie eine nicht ganz fertige Collage wirkt, besticht das ebenfalls exklusiv auf Apple Music veröffentlichte Album „Blonde“ in seiner dringlichen Down-Beat-Geschlossenheit. Poetische, kontemplative Songs wie auf dem Vorgänger „Channel Orange“ fügen sich hier nahtlos aneinander. Die zwingenden Hits und Hooks vom Debüt mögen fehlen, doch es werden intensive Stimmungen und Gefühle ausgebreitet, von nur wenig verschleppten Beats, Laptopspielereien, Piano und Gitarre untermalt. Betörend das schwelgerische „Pink & White“, auf dem Be­yoncés Stimme im Background zu hören ist. Für die R’n’B-Queen hatte Frank Ocean einst Songs geschrieben, ebenso wie für Justin Bieber – wenn auch nur, um Kontakte im Musikbusiness zu knüpfen, wie er heute sagt.

Die romantischen Gefühle, die „Pink & White“ weckt, werden vom nachfolgenden „Be Yourself“ jäh unterbrochen. Eine weibliche Stimme (Frank Oceans Mutter persönlich, wie kolportiert wird) ist am Telefon: Sie warnt eindringlich vor Marihuana-Konsum.

Die Abscheu seines Vaters gegenüber Homosexuellen beziehungsweise Transgender hatte der US-Musiker nach dem Amoklauf von Orlando in einem Blogeintrag (auf seinem Tumblr-Account) beschrieben. Sein 2012 erfolgtes Outing, bisexuell zu sein, hat ihm – als Vertreter einer traditionell wenig aufgeschlossenen HipHop- und R’n’B-Szene – viel Anerkennung eingebracht. Im Track „Good Guy“ berichtet er nun mit verzerrter Stimme von einem Blind Date mit einem Mann, das einsam zurücklässt.

Gefühle von Entfremdung wird Frank Ocean mit seiner unvergleichlichen Soul-Stimme noch öfters auf „Blonde“ beschwören. Mit Kendrick Lamar, Chance the Rapper oder Kanye West finden sich auf dem Album indes große Namen unter den Mitwirkenden.

Dass der Sänger sein Visual Album gar nicht selbst eröffnet, sondern dies dem bedeutenden Künstler Tillmans überlässt, kann als Statement verstanden werden. Nicht die Öffentlichkeit bestimmt, was wann und in welcher Form vorgelegt wird. Zufriedengestellt müsste sie allemal sein.