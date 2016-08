Video

Volks-Rock‘n‘Roller Gabalier verzückte Kitzbühel

Fesche Mädels im Dirndl und stramme Burschen in der Lederhose: So schauen die wahren Fans bei den Konzerten des Alpenrockers Andreas Gabalier aus. Das war auch bei seinem großen Auftritt am Samstag vor ausverkauftem Haus im Kitzbüheler Tennisstadion nicht anders. Schon am frühen Nachmittag wurden die ersten Konzertbesucher vor dem Stadion beim Anstellen gesichtet. Und selbst der Regen konnte den Fans nichts anhaben, die mit Regen-Ponchos bekleidet lauthals mitsangen.