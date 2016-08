Wien – Hansi Hinterseer hat sich mit einer neuen Single zurückgemeldet. Als Vorbote zu seinem am 14. Oktober erscheinenden Album „Bergsinfonie“ ist ab sofort die gleichnamige Auskopplung erhältlich, teilte seine Plattenfirma (Sony/Ariola) am Mittwochabend mit.

„Beobachtungen, Erinnerungen und Melodien, die ich in meinem Herzen trage, versuche ich in den Liedern des neuen Albums auszudrücken. Diese Harmonie, die ich dabei verspüre, diese Bilder, die sich zusammenfügen, das ist meine Bergsinfonie“, sagte der 62-jährige Schlagerstar laut Aussendung. Live ist Hinterseer am 26. August in Ebbs/Kufstein, am 1. und 8. Oktober in Ellmau sowie am 20. November bei der „Schlagernacht des Jahres“ in Wien zu sehen. (APA)