Innsbruck – Die Öffentlichkeit liebt bekanntlich die schlechten, hässlichen Momente im Leben der Stars – die Öffentlichkeit liebt aber auch Comebacks. Britney Spears kann wohl beides liefern. Das All-American-Girl war der Popstar, auf den sich alle einigen konnten. Mit 14 ein Star, mit 22 laut Forbes „The Most Powerful Celebrity of the World“. Im gleichen Jahr, 2003, wurde die Princess of Pop von der Queen of Pop geküsst. Madonna erwählte sie damit offiziell zur Nachfolgerin. An die Anwärterschaft auf den Popthron war drei, vier Jahre später nicht mehr zu denken. Britney Spears probte den Aufstand, was tragisch endete, mit kahl geschorenem Kopf attackierte sie Paparazzi und landete schließlich in der Klinik. Die Bilder dieses so genannten „Meltdown“ verstörten die Fans und füllten die Klatschpresse. Auch der tiefe Fall ließ sich gut vermarkten, manche lachten sogar hämisch. So etwa Rihanna bei Britney Spears völlig missglücktem Comeback bei den MTV Awards 2007.

Acht Jahre später verdient Britney Spears noch immer besser als Rihanna. Laut Forbes nahm sie 2015 rund 31 Millionen Dollar ein, ihre Las-Vegas-Show „Piece of Me“ wurde aufgrund des großen Erfolgs bis 2017 verlängert. Seit 2013 scheint Britney Spears ihr Leben wieder im Griff zu haben. Dass sie trotz alledem immer noch unter Vormundschaft steht – ihr Vater und ein Anwalt regeln sowohl Persönliches als auch ihre Finanzen, erstaunte auch Journalisten der New York Times. Fragen, was der erfolgreichen Mutter zweier Söhne denn fehle, das eine Vormundschaft nach wie vor rechtfertige, wollte keiner der Involvierten beantworten.

Die heute 34-Jährige scheint sich damit abgefunden zu haben, sie spielt die ihr zugedachte Rolle perfekt. Der Körper ist gestählt, die Show ein Publikumsmagnet. Lip-Sync hin oder her, es waren nicht Britney Spears Gesangskünste, die sie zum Superstar gemacht haben. Selbst bei der TV-Show „Carpool Karaoke“ singe sie Playback, ätzten Kritiker.

Ihr heute erscheinendes neuntes Studioalbum „Glory“ lässt sich vielversprechend an. Mit der vorab veröffentlichten Single „Make Me“ (feat. G-Eazy) liefert sie eine tadellose geschmeidige R’n’B-Ballade. Im Video dazu wird ihr Wandel vom süßen, verschämten Girlie zur verruchten Porno-Queen inszeniert. Auch zu „Private Show“ räkelt sie sich als Stripperin, während es im Elektrorock-Stampfer „Do You Wanna Come Over?“ zuvor noch in den Club geht. Ihre Stimme, auch wenn von allerlei Effekten umspült, klingt so präsent wie seit Jahren nicht mehr. Weniger perfekt, aber persönlicher als das neue Album wirkt aber auf jeden Fall ihr Twitter-Account. Zeit für einen neuen Aufstand. (sire)