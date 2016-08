„Jetzt samma do – Viva Tirol.“ Mit einem Medley startete Hansi Hinterseer am Freitagabend in das große Open-Air-Konzert in der Hödnerhofarena in Ebbs. Dem Publikum gefiel es. Der blonde Schlagerbarde erntete von den rund 4500 Besuchern tosenden Applaus. Schon zuvor hatte „seine“ Band, das Original Tiroler Echo, die vielen Hansi-Fans auf den Auftritt ihres großen Idols mit volkstümlicher Musik vorbereitet. (TT)