VIDEO OF THE YEAR (Video des Jahres): „Formation“, Beyonce BEST POP VIDEO: „Formation“, Beyonce BEST HIP-HOP VIDEO: „Hotline Bling“, Drake BEST ROCK VIDEO: „Heathens“, twenty one pilots BEST FEMALE VIDEO (Bestes Video einer Frau): „Hold Up“, Beyonce BEST MALE VIDEO (Bestes Video eines Mannes): „This Is What You Came For“, Calvin Harris feat. Rihanna BEST COLLABORATION (Beste Zusammenarbeit): „Work From Home“, Fifth Harmony feat. Ty Dolla Sign BEST ELECTRONIC VIDEO: „How Deep Is Your Love“, Calvin Harris & Disciples BEST ART DIRECTION: „Blackstar“, David Bowie BEST CINEMATOGRAPHY: „Formation“, Beyonce BEST CHOREOGRAPHY: „Formation“, Beyonce BEST EDITING: „Formation“, Beyonce BEST VISUAL EFFECTS: „Up&Up“, Coldplay BEST DIRECTION (Beste Regie): „Formation“, Beyonce BEST NEW ARTIST (Nachwuchspreis): DNCE BREAKTHROUGH LONG FORM VIDEO: „Lemonade“, Beyonce SONG OF SUMMER: „All In My Head“, Fifth Harmony featuring Fetty Wap EHRENPREIS (Preis in Erinnerung an Videoclip-Vorreiter Michael Jackson - „Michael Jackson Video Vanguard Award“): Rihanna