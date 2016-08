Von Silvana Resch

Innsbruck – „Hört zu, werdet verliebt“, beschwor Eizi Eiz, besser bekannt als Jan Delay, mit nasalem Charme im 1998er-Jahr veröffentlichten „Liebeslied“. Der größte Hit der Absoluten Beginner, eine G-Funk-Single, geformt aus einem Versatzstück von Shuggie Otis, dem vergessenen Wunderkind des R’n’B. Und die MTV- und Viva-Musikgemeinde schunkelte selig mit – egal ob nun bedröhnt oder nicht. Im Deutschrap brodelte und dampfte es zu dieser Zeit, mit ihrem Zweitling „Bambule“ sollten die Hamburger auch den Mainstream erobern. HipHop in seiner deutschen Version machte sich einem breiten Publikum als freundlich, wortspielverliebt und „studentisch“ vorstellig. „Bambule“ mit seiner bereits im Titel formulierten politischen Ansage gilt vielen als der „Ursound“ des deutschen HipHop. Das Trio sagte zwar eifrig „Digga“, von der Dicke-Hose-Attitüde des Gangster-Rap freilich keine Spur. Während die Beginner, die das „Absolute“ schon lange aus ihrem Namen gestrichen haben, mit ihrem Album „Advanced Chemistry“ nach 13 Jahren Pause zum Comeback ansetzen, sorgen Gangster-Rapper wie Xatar und Kontrahent KC Rebell derweil mit einem blutigen Streit für Schlagzeilen. Auch TV-Satiriker Jan Böhmermann machte sich unlängst über Xatar und dessen Knast- und Rap-Kollegen Haftbefehl lustig.

Es hat einen gewissen Witz, dass nicht nur Jan Böhmermann (im Clip zu „Es war einmal ...“), sondern auch Haftbefehl beim vierten Beginner-Album mit von der Partie ist – neben altbekannten Kollegen und Weggefährten wie Samy Deluxe, Dendemann, Afrob, Ferris MC und seinen Kollegen von Deichkind.

Im starken Albumopener „Ahnma“ erinnert Eizi Eiz – nicht ohne Ironie, doch völlig zu Recht – an vergangene Großtaten: „Jeder, den du kennst, kennt eine meiner Lines“, heißt es da, untermalt von den dunkel dröhnenden Sirenen der einlaufenden Dampfer. Doch um die vielbeschworene „ewige Heimatstadt Hamburg“ wieder auf die Karte zu packen, braucht es anscheinend mehr an Gangster-Rap-Verstärkung: Gzuz von der 187 Straßenbande überragt das Trio – zumindest was die Körpergröße anbelangt – gefährlich. „Was los Digga, ahnma“, tönt er mit nacktem tätowiertem Oberkörper. Ahnma ist gewissermaßen die deutsche Übersetzung von „Check this out“: Old School trifft auf die neue Härte. Man habe ihn nicht an Bord geholt, um ein jüngeres Publikum (sprich unter 30) anzusprechen, versichern die Beginner, nein, sie seien Bewunderer von Gzuz und Haftbefehl, der seinen Part in „Macha Macha“ hat.

Während sich der Elbdampfer Beginner unter anderem auch mit Dubstep- und Trap-Beats in der Gegenwart zu verankern versucht, wird in „Es war einmal ...“ lustvoll die Vergangenheit beschworen. Das Video mit seinen Cameo-Auftritten und Anspielungen ist eine Fundgrube für Fans. Doch nicht alle sind vom vierten Album der Beginner begeistert, wie in den teils heftigen Facebook-Diskussionen nachzulesen ist. Innovationskraft wie auf „Bambule“ hat sich aber wohl keiner ernsthaft erwartet. In Songs wie „Spam“, in denen „Probleme mit dem digitalisierten Leben“ ausgebreitet werden, macht sich das Trio indes älter, als es ist. Ein bisschen wehmütig ob der guten alten Zeiten kann der Hörer freilich schon werden. Es war einmal Liebe auf den ersten Kick.