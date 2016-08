Innsbruck – Wer glaubte, Charlie Winston sei ein One-Hit-Wonder („Like a Hobo“), der irrt gewaltig. Bereits das als Konzertankündigung gezeigte Video des Benefizsongs zur Flüchtlingskrise „Say Something“, das er zusammen mit Gregor Meyle aufgenommen hat, machte deutlich: Dieser Mann hat etwas zu sagen. Mit ihm auf der Bühne standen Sam Walker, der dem Schlagzeug mit Rods einen treibenden Groove entlockte, und Danny Keane, der am Stagepiano glänzte und den Bass in der linken Hand übernahm. Gemeinsam lieferten sie darüber hinaus überzeugend dreistimmige Backing Vocals ab. Multi­instrumentalist Charlie Winston an der akustischen Gitarre, zwischendurch auch am Klavier, zeigte seine Flexibilität und Vielfalt beim Beatboxen, im jazzigen Scatgesang, mit poppiger Kopfstimme – das alles mühelos, mal im „laid-back-Feeling“, mal ganz weit vorne im Groove.

Als Frontmann feierte er das Schlagzeugsolo, indem er kurzerhand eine Standtom und das Ride-Becken selbst übernahm und damit Sam Walker noch weiter antrieb. Vom ersten Moment an waren die Präsenz und die besondere Energie spürbar, die von Winston ausgeht. Diese „good vibrations“ trafen im Publikum auf Resonanz, so dass ab der ersten Nummer eine Stimmung herrschte, die sich manch anderer erst mühsam über einen Abend erarbeiten muss. Winston sprühte vor Lebensfreude und Energie, der man sich nicht entziehen konnte: Immer wieder ließ er die Bühne und Monitorboxen zurück, sprang mitten ins Publikum, das streckenweise durchgängig im Backgroundgesang mit ihm in seine Songs einstieg. Dabei stellte er eindrucksvoll unter Beweis, dass gute Musik zum Mitsingen, Mittanzen anstecken und gleichzeitig ein­e Aussage haben kann. Dass er auf die Textaussage Wert legt, zeigte er in seiner Version von „Stay With Me“ (Sam Smith) mit adaptierten Lyrics. In seinen Songs, von der Popballade („I Love Your Smile“), über Disco („Truth“) bis zur Hiphop-Nummer („Kick the Bucket“), feiert er die Leichtigkeit des Seins im vollen Bewusstsein der Endlichkeit, was er uns als Zugabe („Lift Me Gently“) mitgab. (cp)