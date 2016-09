Innsbruck, Moskau – Wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erzählen. Die Erfahrung von Matthias Claudius, zusammengefasst in einem Gedicht aus dem Jahr 1786, machten jetzt auch die Musikanten der Original Tiroler Kaiserjägermusik. Über Initiative ihres Kapellmeisters, Militärkapellmeister Oberst Prof. Hannes Apfolterer, vertraten sie Österreich bei einem der größten Militärmusikfestivals der Welt, dem „International Military Music Festival Spasskaya Tower 2016“ in Moskau. Mehr als 140 Formationen aus 40 verschiedenen Staaten trafen sich in der russischen Metropole, um am geschichtsträchtigen Roten Platz, vor den östlichen Mauern des Kremls, an der Basilius-Kathedrale und dem Lenin-Mausoleum ihr Können zu demonstrieren. Nebenbei ging es natürlich auch darum, Erfahrungen auszutauschen, Freundschaften zu knüpfen und Interessierte aus allen Teilen der Welt kennen zu lernen.

Vor mehr als 8000 Zuschauern marschierten die Tiroler mit dem Evergreen „Radetzkymarsch“ ein, schreibt das Nachrichtenportal sputnik.com, um das Publikum dann mit Stücken aus „Die schöne Galathée“ und „Leichte Kavallerie“ von Franz von Suppé, dem Lied „Edelweiß“ und – als Geste an Moskau — populären russischen Melodien zu unterhalten.

Die Tiroler Vollblutmusiker nützten die Gelegenheit, um in Moskau Werbung für ihr Land zu machen. Bei mehreren Auftritten auf Bahnhöfen und in Parks flogen ihnen die Herzen der Zuhörerinnen und Zuhörer zu.

Auf ORF 2 sind heute Freitag, 2. September, um 13 Uhr in der Sendung „Heute mittag“ sowie um 19 Uhr in „Tirol heute“ Bildberichte von den erfolgreichen Auftritten der Original Tiroler Kaiserjägermusik in Moskau zu sehen. (mz)