Prag – Dem tschechischen Schlagerstar Karel Gott geht es sichtlich besser. „Mein Krebs ist ausgeheilt“, sagte der 77-Jährige bei einem Besuch in Berlin der „Bild“. „Dafür tut mir jetzt jeden Tag eine andere Stelle meines Körpers weh, was in meinem Alter normal ist“, fügte der Sänger von Hits wie „Einmal um die ganze Welt“ und „Babick“ hinzu. Das sei der Beweis, dass er gesund sei.

Der Tscheche, bei dem Ende 2015 ein Lymphkrebs festgestellt worden war, denkt bereits wieder ans Auftreten: „Ohne großen Rummel möchte ich zurück auf die Bühne“, sagte der beliebte Tenor. Für den Anfang wünsche er sich eine Clubatmosphäre – „ohne großes Feuerwerk“.

Karel Gott dachte auch zurück an seine schwere Erkrankung. „Vielleicht wollte die Frau mit der Sense mich haben“, sagte er. Er bedankte sich bei seinen vielen Fans für deren Briefe und Unterstützung. Auch die Familie habe ihm Mut im Kampf gegen den Krebs gegeben. „Man denkt an die Töchter, zehn Jahre, acht Jahre alt – das hilft schon, das Gefühl, die brauchen mich.“

Seit seinem ersten Auftritt in einem Prager Tanzcafé 1958 hat Karel Gott ein Millionenpublikum für sich gewonnen. Er sang Hits wie „Lady Carneval“, „Fang das Licht“ und „Für immer jung“. (dpa)