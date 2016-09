An zwei Abenden im September können Rock-Fans ihre Idole im Kino bewundern: Am 23. und 27. September zeigt Cineplexx den Konzertfilm „The Rolling Stones in Cuba - Havana Moon“ in verschiedenen Kinos in Österreich. Mit dem Gratis-Konzert lockten die britischen Kult-Rocker im März rund eine Million Besucher nach Havanna. (APA) Am 23. September um 20.15 Uhr in folgenden Kinos: Cineplexx Donau Plex, Graz, Linz, Wienerberg und Apollo Wien. Am 27. September um 19.45 Uhr in folgenden Kinos: Cineplexx Hohenems, Salzburg City und Wiener Neustadt.