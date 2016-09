Schwaz – Bei den Klangspuren werden heuer genreübergreifend über den Weg der Dekonstruktion künstlerische Strategien des Comics, Cartoons und Graffiti ebenso untersucht wie erprobte, kompositorische Methoden befragt und in ungewohnter Formensprache präsentiert. Unter der Leitung von Enno Poppe, des Composers in Residence, war zur Eröffnung des Festivals mit dem Ensemble Modern Orchestr­a und dem IEMA Ensemble Frankfurt als Interpreten wohl gleich ein Glanzlicht gesetzt. Poppes in Österreich erstmals aufgeführtes Werk „Keilschrift“ – der Titel ließ zwar befürchten, dass die Form der musikalischen Verständigung nur für ausgewiesene Musikschrift-Experten zugänglich wäre – erschloss sich aber auf emotionaler Ebene einem breiten Publikum. Eine auf fünf Tönen basierende Melodiezelle durch das gesamte Instrumentarium gereicht, brodelte wie eine üppige Melodiesuppe dezent dahin, ehe Schlagwerk und Co. den Vulkan zum Ausbruch brachten, fließende Lava und ein finales Nachbeben. Poppe dirigierte vierhändig – mit Händen und Füßen, prägnant und leidenschaftlich.

Rasante rhythmische Muster, wie mit Maschinengewehren abgefeuert, das strukturelle Gerüst alles andere als theoretisch unterkühlt, setzt der in Wien lebende Ost­tiroler Bernhard Gander in „Blood Beat“ auf hämmernde Perkussion und erzeugt vielschichtige Energiefelder mit dem Punch von Death Metal bzw. Rock. Der Tattoo-Fan wird es später einmal nicht als Jugendsünde abtun müssen. Das plötzliche Aufleuchten des Begriffes „Run Time Error“ auf dem Bildschirm kündigt einen Computerabsturz an und sorgt mitunter für einen Nervenzusammenbruch.

Das um @Opel ergänzte gleichnamige Werk von Simon Steen-Andersen für Ensemble und 2-Kanal-Video-Steuerung traf den Nerv der Zeit auf andere Art. Im Opel-Werk gedrehte Aktionsvideos, Geräusche orchestral instrumentiert, riefen Erinnerungen an Stummfilm-Zeiten wach, bei denen die Musik dramaturgische Aspekte geradezu signalfarben unterstreicht. Atemberaubende Interaktion zwischen Musikern und ausgefeiltester Video-­Technik. (hau)