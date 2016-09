Sie werden heute mit Ihrem Collegium Vocale Gent Bachs h-Moll Messe aufführen. Der Musikkritiker Hans Georg Nägeli hatte das Werk einst als „das grösste musikalische Kunstwerk aller Zeiten und Völker" bezeichnet, wie sehen Sie das?

Philippe Herreweghe: Nägeli versuchte im 19. Jahrhundert ein zu dieser Zeit unbekanntes Kunstwerk an einen Verleger zu verkaufen, um damit Geld zu machen. Aber natürlich war er von der Wahrheit nicht weit entfernt, da die h-Moll Messe wahrscheinlich Bachs voll­endetstes Werk ist. Ich habe die h-Moll Messe dreimal aufgenommen und das Werk über 150-mal dirigiert und doch wird mir, dank der unglaublichen Vielfalt, der Schöpfungskraft und der musikalischen Meisterschaft, nie langweilig.

Obwohl die h-Moll Messe eines der meistaufgeführten Werke Bachs ist, steckt sie voller Rätsel und Probleme. Was sind die größten Herausforderungen?

Herreweghe: Ob die Messe als eine große Einheit geplant und konzipiert wurde, gehört zu den großen offenen Fragen. Ich denke, dass dem so ist. Die Probleme lagen lange Zeit in der schieren Länge, den technischen Aspekten sowie dem Schwierigkeitsgrad des Werkes, sowohl für die Sänger als auch für die Musiker — sie standen der Umsetzung einer gut ausbalancierten Aufführung im Wege. Die Interpretation des romantischen Repertoires wie zum Beispiel Schumann oder auch Bruckner hat mir geholfen, diese Aspekte von einer anderen Perspektive aus zu betrachten und Lösungen für die verschiedensten offenen Fragen wie Tempi, Spannung oder Ausdruck zu finden.

Wie wichtig ist es Ihrer Ansicht nach, Bach mit alten Instrumenten zu spielen?

Herreweghe: Obgleich ich kein Dogmatiker bin, wenn man über die Verwendung historischer Instrumente spricht, so ist die Artikulation, die Phrasierung und auch die Klangfarbe auf den alten Instrumenten viel klarer. Diese Musik ist vollkommen polyphon und jedes Element spielt eine Rolle in der Gesamtidee — was für Bach sehr wichtig und klar war. Um dies zu erreichen, benötigt man historische Instrumente und vor allem auch sehr begabte Musiker.

Sie haben Medizin studiert und als Psychiater gearbeitet. Welche Bedeutung hat Musik für das Seelenheil?

Herreweghe: Diese Frage wurde mir schon sehr oft gestellt. Ich kann natürlich verstehen, dass manche Musik für den Zuhörer beruhigend und tröstend ist. Die Rolle des Musikers ist jedoch eine andere: Ich betrachte Musik als etwas Absolutes. Ich versuche, das Werk so ehrlich wie möglich zu interpretieren, um seine Schönheit hörbar zu machen. Das ist eine schwierige Aufgabe, aber zur selben Zeit auch eine große Freude und ein unglaubliches Privileg. Ob die Aufführung spirituell erbauend ist, das muss ich dem Publikum überlassen.

Nikolaus Harnoncourt hat Sie in den 1970er-Jahren für sein umfassendes Bach-Projekt mit ins Boot geholt. Wie stark hat Sie die Zusammenarbeit geprägt?

Herreweghe: Nikolaus Harnoncourt wie auch Gustav Leonhardt haben meine frühen Jahre als Dirigent geformt und meine Gedanken insofern gespeist, dass sie mir gezeigt haben, wie ich mit vielen Aspekten in Bachs Musik und in der vieler anderer umgehen soll. Ich bin sehr froh, mit ihnen gearbeitet zu haben. Aber später entwickelte ich gemeinsam mit dem Collegium Vocale Gent meinen eigenen Stil, der sich sehr stark am Text orientiert, was das Publikum im Konzert der h-Moll Messe hören wird.

Die Fragen stellte Silvana Resch