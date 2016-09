Von Ursula Strohal

Innsbruck – Der Treibhaus-Orkus, ein idealer Ort für den Auftritt des Black Page Orchestra, den das Klangspuren-Festival am Donnerstag bescherte. Das Programm ergab sich aus dem Networking des Ensembles und der ästhetischen Position seiner Musiker und Komponisten. Wobei „Position“ ein zu starres Wort ist für die flexible Gegenwärtigkeit des Kollektivs, das sich ebenso ungezwungen wie hoch künstlerisch bewegt zwischen dem, was es musikalisch vorfindet und Erträgen aus dem gesamtheitlichen Lebensraum. Klangspuren-Brain Matthias Osterwold präsentiert heuer tatsächlich neueste Musik. Neben berechtigten Einzelpositionen was sich international entwickelt, was die neue Szene, die neue Unbekümmertheit ausmacht. Letztere herrscht im Zugriff auf die Welten zwischen alten und neuen Medien, elektronischer Klangfindung und anderen Kunstformen, Politik und Ökonomie, Alltag und vielen (auch witzigen) Formen der Brechung. Was die unerhört virtuosen Musikerinnen und Musiker inklusive der Elektroniker mitbrachten, war kunstvoll und unterhaltsam, da und dort eklektisch, aber nie aus Erfindernot. Die Repetition bleibt seit bald 200 Jahren ein Echo der Technik, Zitate werden zum Statement. Alexander Schubert wischt erstmal ein „Hello“ vorbei, bevor er sein Stück vor der Videowall kurzweilig zusammensetzt, Matthias Kranebitters „Konzert für die unsichtbare Hand“ kennt Noise und Vogelgezwitscher und eben die geisterhafte Klavierhand. Die Uraufführung „Lehmanesque“ von Hikari Kiyama bezieht nur ein Spannungselement aus Tempo und Bremse und setzt Solovioline gegen Schlagwerk. Johannes Kreidler nützt in „,Sich sammelnde Erfahrung‘ (Benn): der Ton“ mit Audio- und Video-Zuspielung unverkennbare Versatzstücke und befragt den Hörer: Wie, zum Beispiel, klingt das Umblättern?

Sarah Nemtsov komponierte mit „Journal“ ein kraftvoll-körperreiches Stück mit Klangverschiebung und bewegtem Innenleben. „Case Black“ von Mirela Ivicevic hat in seiner fragmentarischen Struktur etwas Zerrissenes, bringt aber, wie sie selbst sagt, „Sehnsucht nach Freiheit“ ein.