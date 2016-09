Von Silvana Resch

Innsbruck – Man muss nicht unbedingt eine Gitarre kaufen, man kann sie mit ein paar Saiten, einer leeren Colaflasche und einem alten Brett auch selbst bauen; ein Verstärker wäre freilich nicht schlecht. Jack White machte es in der Doku „It Might Get Loud“ (2009) vor, ein Ausschnitt davon findet sich als kleine Bastelanleitung auf YouTube. Der Film ist eine Liebeserklärung von Regisseur Davis Guggenheim an drei der größten Rockgitarristen der Musikgeschichte: Jimmy Page (Led Zeppelin und Yardbirds), The Edge von U2 und Jack White, Solokünstler, Sänger, Songwriter und Gitarrist der White Stripes (bis 2011) und der Raconteurs, zudem Schlagzeuger bei The Dead Weather. Über mangelnde Aufmerksamkeit könnte sich der 1975 in Detroit geborene Künstler wohl auch ohne den weltweiten Siegeszug der White-Stripes-Stadionhymne „Seven Nation Army“ (2003) nicht beklagen. Die New York Times erklärte ihn vor einiger Zeit zum „coolsten, sonderbarsten, schlausten Rockstar unserer Zeit“.

Ungleich mehr YouTubeKlicks als die eingangs erwähnte DIY-Einlage des exzentrischen Rockstars hat ein anderer Ausschnitt des Dokumentarfilms, birgt er doch die Essenz von Jack Whites Schaffen. Als 18-Jähriger hatte der Musiker den Blues für sich entdeckt: „Ich wusste nicht, dass man das tun kann, nur singen und klatschen“, sagt er voll Ehrfurcht, als er eine alte Platte aus der Hülle zieht und „Grinnin’ in Your Face“ auflegt. Der Song stammt von Son House, einem der wichtigsten Protagonisten des Delta Mississippi Blues. In dem Stück voll tief gefühltem Schmerz und trotzigem Widerstand finde sich all das, was Rock’n’Roll, Kunst, Ausdruck und Kreativität aus­mache: „Ein Mann gegen die Welt – in einem Song.“

Dieser einen Aufnahme, seinem „Lieblingslied“, spürt der Musiker nun hinterher, wenn er auf Abstand zum Verstärker geht. Sein minimalistisches Doppelalbum „Acous­tic Recordings“ versammelt ruhiger­e Stücke, insgesamt 26 Songs, großteils bereits veröffentlichte B-Seiten und Remixe der letzten 18 Jahre, die in chronologischer Ordnung präsentiert werden. Wie Kritikerpapst Greil Marcus in seinen „Liner Notes“ schreibt, handle es sich so wie bei „Grinnin’ in your Face“ um „Mirror Music“, Selbstbespiegelungsmusik von einem Sänger, der zu sich selbst spreche, ver­suche, sich selbst die Wahrheit zu erzählen. Mit dem bislang unveröffentlichten Song „City Lights“, ursprünglich für das 2005er White-Stripes-Album „Get Behind Me Satan“ geschrieben und dann vergessen, vollende er seine Reise in die Reduktio­n, zur Wahrheit der Musik. Nur Stimme, Gitarre und Rasseln als Rhythmus­instrument treiben „Cit­y Lights“ voran, das an eine akustische Version eines der großen Popsongs der 1960er-Jahre erinnert.

Im Kontrast zu dieser schmucklosen Kargheit steht der White-Stripes-Song „Love Is The Truth“, der für eine Coca-­Cola-Kampagne geschrieben wurde. Vornehmlich in Rot-Weiß gehalten – passend zum Art-Pop-Stil des Ex-Ehepaars White, das sich als Brude­r und Schwester ausgab – ist der Videoclip dazu. Lange war der Spot verschwunden, rechtzeitig zur Veröffentlichung der „Acousti­c Recordings“ ist er wieder aufgetaucht. Im Gegensatz zur Albumversion wird dort mit üppigen Bläsern aufgefahren.

Auch ein Stück vom „Cold Mountain“-Soundtrack wurde auf das Album gepresst, Songs von den Raconteurs und den letzten beiden Solo-Alben Jack Whites führen weiter durch das Werk des Künstlers, der sich selbst auf dem Albumcover in ungewohnt schlichter Pose präsentiert.