Popsänger Enrique Iglesias macht im Rahmen seiner „Sex & Love Tour“ in Österreich Station. Der 41-jährige Spanier kommt am 14. Dezember in die Wiener Stadthalle, teilte der Veranstalter mit. Mittlerweile seit mehr als 20 Jahren im Geschäft, hat der Musiker mehr als 100 Mio. Singles und Alben abgesetzt. Der Vorverkauf für seinen Wien-Gig startet am morgigen Mittwoch um 10 Uhr. (APA)