London — Fast sein ganzes Leben hat Ted McDermott darauf gehofft: Einmal eine eigene Platte aufnehmen. Mit 80 Jahren hat sich der Traum des Engländers nun erfüllt — unter ganz ungewöhnlichen Umständen.

Es begann im August: Auf Facebook und YouTube veröffentlichte sein Sohn Simon ein Video. Die beiden Männer fahren gemeinsam im Auto, der Senior schmettert "Quando, Quando, Quando". Was kaum zu glauben ist: Der 80-Jährige mit der gewaltigen Stimme und den strahlenden Augen leidet an Alzheimer. Manchmal erkennt er seine Familie nicht mehr, erzählte Simon damals in einem Interview mit BBC Radio.

Ursprünglich habe er die Aufnahmen nur für sich gemacht - als Erinnerung an seinen Vater. Als er es auf seiner Facebook-Seite veröffentlichte, hätten Freunde es geteilt. "Von da an wurde es einfach nur verrückt", sagte Simon vergangen Sonntag in einem weiteren Radio-Interview mit der BBC. Tausende Male wird das erste Video geteilt, mehr als 1,7 Millionen Mal auf YouTube angeklickt. Medien aus der ganzen Welt - auch die Tiroler Tageszeitung Online -berichteten über das Duo. Gleichzeitig mit dem Video startete Simon auch eine Spendenaktion für die Alzheimer's Society. Innerhalb weniger Wochen kommen rund 125.000 Pfund zusammen.

Vor Kurzem trat ein Produzent mit dem Sohn in Kontakt — und bot Ted einen Plattenvertrag an. Die erste Single nahm der 80-Jährige im weltberühmten Abbey Road Studios — in denen schon die Beatles sangen — auf. "Da war ein komplettes Orchester. Meine Mutter und ich waren hin und weg: Das war der große Traum meines Dads!" Teddy Mac - so der Künstlername des 80-Jährigen - wirkte bei der Aufnahme "sehr nonchalont" bei der Aufnahme. Am nächsten Tag habe er aber jedem davon erzählt und von dem Orchester geschwärmt.

Für die Aufnahme sang Ted "You Make Me Feel So Young" und für die B-Seite "Quando Quando Quando". Die erste Platte durfte er gleich mit nach Hause nehmen. Ab Freitag gibt es die Lieder auch auf iTunes, Amazon und Google Play zum Herunterladen. Die Einnahmen werden zwischen der Familie und der Alzheimer Society aufgeteilt. (smo)