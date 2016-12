Wattens – Das Verteilen von Ohrenstöpsel beim Einlass ließ erahnen, dass der sanfte Ries­e der Kristallwelten in dieser Nacht wohl nicht so schnell zur Ruhe kommen würde. Dieses Versprechen wurde am letzten Doppelkonzertabend des diesjährigen Foward Music Festivals voll eingelöst: Urbane, zukunftsweisende und genreübergreifende Impulse aus und für Tirol wurden geboten. Den ersten Teil des Abend gestalteten die drei Tiroler Formationen Hi5, konsTellation und Anna Widauer, die sich erstmals für diesen Abend zusammenfanden und ein spannendes Programm aus der Feder der Hi5-Masterminds Chris Norz und Philipp Ossanna präsentierten. Das Streichquartett des Tiroler Landeskonservatoriums fügte sich hervorragend in die „minimal jazz chamber music“ von Hi5 ein. Die jung­e Wörgler Jazzsängerin Anna Widauer komplettierte den Tirolerabend der etwas anderen Art stimmgewaltig mit laszivem Charme. Hi5 sind Kenner und Könner und schöpfen dabei aus dem Vollen. Ihre extrem ausgefeilten Jazz-Electronics-Arrangements pendelten mit Leichtigkeit zwischen leisen Klangflächen und großen, wuchtigen Klanggebäuden. Ihr­e organischen Timingwechsel übertrugen sich genauso energiegeladen auf das Publikum wie ihr Humor, den sie nicht nur choreografisch bei einem Stück für vier Luftballone auf den Punkt gebracht haben. Vielversprechend ließen sie weit über den heimischen Tellerrand hinaus blicken, was auf reges Interesse des Publikums traf. Weit schwierigere Bedingungen diesbezüglich fand Akua Naru vor, die mit ihrem sozialkritischen Hiphop den zweiten Teil des Abends gestaltete. Hiphop ist nicht nur eine Musikrichtung, sondern eine Lebenshaltung – und in Tirol ist diese Szene eine klein­e. Mit vollem Einsatz zeigte Naru, dass ihre Musik von der Interaktion zwischen ihr und dem Publikum lebt, und lehrt­e dieses Call-Response-Kultur, indem sie den ganzen Abend lang auf die ­Response der Crowd beharrte. Musikalisch fließen Funk, Pop und Jazz selbstverständlich mit ein. Am Ende des Abends fand sich die Menge „bouncend“ zum Beat – unfähig, sich dem Charisma oder der Attitude Akua Narus zu entziehen. (cp)