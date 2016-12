Von Silvana Resch

Innsbruck – Früher fanden zornige junge Männer ihre Heimat bei Metallica und sie trugen diese lautstark dröhnende, düstere Revolte in den Mainstream. 110 Millionen Alben hat die US-Hardrock-Band mittlerweile verkauft, darauf hatte wohl auch der Feldzug gegen illegale Musik-Downloads, den Metallica-Schlagzeuger Lars Ulrich in den 2000er-Jahren gegen Napster führte, keinen Einfluss. Von viel Trommelwirbel wird stets auch die Veröffentlichung eines neuen Albums begleitet. Seit dem Vorgänger „Death Magnetic“ sind acht Jahre vergangen, da lässt es die PR-Abteilung der Plattenfirma freilich ordentlich krachen. So wurde vergangene Woche unter anderem zu einem kleinen, „spontanen“ Konzert in einen kleinen Berliner Club geladen. Die Pause zwischen dem Vorgänger und dem nunmehr erschienenen elften Studioalbum „Hardwired ...To Self-Destruct“ sei tatsächlich zu lange gewesen, räumte Sänger James Hetfield im Gespräch mit der dpa bei dieser Gelegenheit ein.

Launig zeigten sich die Härtlinge auch bei ihrem Auftritt in der „Tonight Show with Jimmy Fallon“. Unterstützt von The Roots gaben Metallica ihren Hit „Enter Sandman“ mit Kinderinstrumenten zum Besten. Ein charmanter Auftritt, der die eingeschworene Fangemeinde weitaus weniger in Rage versetzt haben dürfte als so manches Experiment in der Vergangenheit – etwa die Show-Einlage mit dem Pianisten Lang Lang bei den Grammy Awards 2014 oder das Album „Lulu“, 2011 in Kollaboration mit Lou Reed entstanden. Die Platte, die allgemein wenig wohlwollend aufgenommen wurde, fand durchaus prominente Fürsprecher. David Bowie würdigte „Lulu“ gar als Lou Reeds bestes Werk, das ihn zu seinem letzten Album „Blackstar“ inspirierte.

Die Metalheads dürfte das freilich weniger interessieren, in ihrer „Wutlust“, die Dietmar Dath als Kunstbasis des Heavy Metal definierte, dürstet es sie vorrangig nach dem Thrash-Metal der frühen Metallica-Alben, beginnend mit „Kill ’Em All“. Nun sind freilich auch Sänger und Rhythmusgitarrist James Hetfield und Drummer Lars Ulrich, die die Band 1981 in Los Angeles gründeten, keine 19 Jahre alt mehr. Doch wie schon der Vorgänger wird auch das neue Album medial als eine „Rückkehr zum Metal“ beworben. Der jugendliche Zorn mag in den vergangenen 35 Jahren ein wenig verraucht sein, mangelnde Ausdauer lässt sich die Band, deren Mitglieder allesamt über 50 sind, jedenfalls nicht vorwerfen. Auf dem Doppelalbum „Hardwired ...To Self-Destruct“, werden in epischer (Über-)Länge insgesamt zwölf Songs ausgebreitet. Während es musikalisch also „zurück zu den Wurzeln geht“, werden gleich im Opener „Hardwired“ die bangen Fragen der Gegenwart gestellt: „Do you feel that hope is fading?/Do you comprehend?“

Die früh verstorbene Amy Winehouse inspirierte Hetfield indes zum Song „Mot­h into Flame“, in dem die dunkle Seite des Ruhmes thematisiert wird. Er selbst habe dem Alkohol längst abgeschworen, seine Familie gebe ihm den nötigen Halt, so der dreifache Familienvater im dpa-Gespräch. Die Wahl von Donald Trump zum nächsten US-Präsidenten wollte er bei dieser Gelegenheit nicht kommentieren. „We’re so fucked/shit out of luck!“ heißt es im bereits erwähnten Opener weiter. Da bleibt nur zu hoffen, dass die zornigen jungen Männer künftig wieder ihre Heimat bei Bands wie Metallica finden.