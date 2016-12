Innsbruck – Mit bestrickender Leichtigkeit und süßer Melancholie kommt Die Höchste Eisenbahn angeschwebt. Anstrengung scheint der Berliner Formation ein Fremdwort zu sein. 2011 von Musiker und Regisseur Moritz Krämer und Francesco Wolking, Sänger der Indie-Rockband Tele, gegründet, gesellten sich nach Live-Auftritten – unter anderem mit Judith Holofernes (Wir sind Helden) – schon bald Max Schröder von Tomte und Felix Weigt von Kid Kopphausen zur Band. Nach dem gefeierten Debüt „Schau in den Lauf Hase“ (2013) kommt die Gruppe nun mit ihrem zweiten Album „Wer bringt mich jetzt zu den anderen“ morgen Mittwoch nach Innsbruck. „Das sind gute Leute“ will man da sogleich in einen dieser eingängigen, hübschen Höchste-Eisenbahn-Refrains mit einstimmen. Der gleichnamige Song dreht sich wie alle anderen Stücke vom neuen Album um eines von nur zwei Themen, wie Musikerkollege Bernd Begemann zur Platte schreibt: „Nämlich, was wir so tun und wie sich das dann anfühlt.“ Melodie- und harmonieverliebt schwelgt Die Höchste Eisenbahn dabei in den großen und kleinen Gefühlen des Alltags und weiß dabei gleichzeitig um die Widrigkeiten und Unmöglichkeiten Bescheid. Von der ersten Liebe „Lisbeth“ – mit Textzeilen wie „Eins für die Hoffnung, zwei für die Angst, drei für die Dinge, die du mir nicht sagen kannst“ – weiter zum neuen Glück, das in „Blume“ beschworen wird: „Alles, was sein kann, ist so einfach/wenn du leicht bist, nicht wenn du’s dir leicht machst.“ Ein Taumel, der bei aller Sentimentalität und Mainstream-Tauglichkeit doch sehr genau weiß, Pathos und Kitsch zu umschiffen.

Ganz so leicht gefallen ist der Band die Arbeit am zweiten Album indes nicht, wie der verspielte Indie-Pop nahelegen würde. „Wir haben so lange nachgedacht, bis wir wütend waren“ lautet der lakonische Titel des Openers. „Wenn du die Wahl hast, wirst du wahnsinnig“ heißt es in Anspielung auf den schwierigen Schaffens­prozess auch im Stück „Jemand ruft an“.

Von Wahnsinn ist Die Höchste Eisenbahn indes weit entfernt. Mit ihrem Sound, der an Bands wie Steely Dan oder Fleetwood Mac erinnert, kommen die Berliner nicht nur bei der Kritik gut an. Die Konzerte in Berlin, München oder Hamburg von der aktuellen Tour waren/sind bereits im Vorfeld ausverkauft. Die Höchste Eisenbahn verspricht laut Presseberichten ein generationenübergreifendes Live-Erlebnis. In Innsbruck macht die Band indes zum ersten Mal Station: Hosted by Bäckerei findet das Konzert morgen in der p.m.k. statt. Support kommt vom Electronic-Pop-Projekt New Found Land. Beginn 21 Uhr. (sire)