Innsbruck – Zu den spannendsten Momenten großer Musik gehört, wenn sie einen doppelten Boden offenbart, wenn sie sich anders äußert, als sie denkt, als sie empfindet. Bach spricht im Weihnachtsoratorium vom „Frieden auf Erden“ und weiß, dass es ihn nicht gibt. Schuberts Untröstlichkeit reicht tief in seine Fröhlichkeit, und Mozart kennt das verzweifelte Dur.

Das November-Meisterkonzert, ganz in der Tonart d-Moll, brachte zwei Werke, das eine in seiner Trauer, das andere in seiner Panik politisch grundiert: Aram Khatschaturjans Violinkonzert von 1940 und Dmitri Schostakowitschs tieftragische Symphonie Nr. 5 aus dem Jahr 1937. Die Überbringer waren Michael Sanderling an der Spitze der Dresdner Philharmonie und die Geigerin Julia Fischer. Ein Meisterkonzert. Julia Fischer beherrscht das Werk unnachahmlich, technisch überlegen, unverzärtelt, in tief schürfender Sachlichkeit. Im langsamen Satz gewinnt das Mitgemeinte Gestalt: Auf einer Konzerttournee durch Armenien berichteten ihr Einheimische, der Mittelsatz des Violinkonzertes sei ein Requiem für die Opfer des Genozids im Ersten Weltkrieg. Im Finale verbreiten der Komponist und seine Interpretin Munterkeit, immer lyrisch grundiert. Das Publikum dankte bewegt, Julia Fischer antwortete mit Bachs Sarabande in d-Moll aus der Partita Nr. 2.

Der von Stalins diktatorischem Regime „unter Drohungen erzwungene Jubel“ in Schostakowitschs fünfter Symphonie ist das erschütternde Beispiel unter Todesangst entstandener, beklemmend demonstrativer Musik. Auch hier bricht Bekenntnishaftes aus dem langsamen Satz. Die Dresdner Philharmonie unter Michael Sanderlings hingebungsvoller Führung faszinierte mit ihrer in jedem Register individuellen, faszinierenden Klangkultur, der mitreißenden, wissenden Interpretation, der niemals zum Selbstzweck eingesetzten Orchestervirtuosität, dem kultivierten Tiefsinn. (u.st.)