Von Hubert Trenkwalder

Matrei a. Brenner – Man braucht sich nur die aktuellen Reiseprospekte anzuschauen. Weihnachtsmärkte in ganz Europa sind derart angesagt, dass man persönlich am liebsten darauf verzichten möchte, um nicht zu „trendy“ zu wirken.

Doch – gottlob – es gibt Abhilfe, nämlich beim „Tiroler Operettenadvent 2016“ mit einem liebevoll gestalteten Programm in Matrei am Brenner, Pfons und am Wallfahrtsort Maria Waldrast.

Am 3. und 10. Dezember wird das Dorfzentrum von Matrei ab 19 Uhr mit seinen uralten, denkmalgeschützten Gebäuden, Gaststätten, Werkstätten und seiner romantischen Beleuchtung in eine vorweihnachtliche Bühne verwandelt.

Allerorts ergibt sich die Gelegenheit, in die adventliche Stimmung einzutauchen und sich von den besinnlichen Klängen heimischer Musikanten und Schüler der LMS Wipptal in den Hotels, Gasthöfen und Geschäften verzaubern zu lassen.

Ein Einzug mit Hirten und Engeln, eine weihnachtliche Lesung sowie Weihnachtslieder vom Chor Capella Vocalis in der Heilig-Geist-Kirche und ein Hirtenspiel im Gastgarten Gasthof Lamm bereichern den Tiroler Operetten-Advent im Dorfzentrum von Matrei.

Den Höhepunkt der jeweiligen Abende bildet natürlich die namensgebende Operettenkonzert-Aufführung der LMS Wipptal im nahe gelegenen Gemeindesaal Pfons um jeweils 17 Uhr.

Am 17. Dezember folgt dann noch die Veranstaltung „Besinnliches auf der Maria Waldrast“. Um 15 Uhr beginnt das Programm mit einem Adventgottesdienst in der Klosterkirche Maria Waldrast, im Anschluss gibt es eine Weihnachtsausstellung in der Klostertaverne mit der Tiroler Stubenmusig, ein Hirtenspiel und Bläserweisen am Vorplatz der Kirche inmitten eines kleinen Weihnachtsmarktes. Ab 17 Uhr folgen Advent- und Volksmusikklänge im Klostergasthof.

Infos gibt es auf www.operettenadvent.tirol.