Innsbruck, London – „The Filth and the Fury“, titelte die britische Boulevardzeitung Daily Mail nach dem Auftritt der Sex Pistols in der TV-Show „Thames Today“. Moderator Bill Grundy, der anzügliche Bemerkungen zu Musikerin Siouxsie Sioux gemacht hatte, wurde von Sex Pistol Steve Jones als „dirty fucker“ beschimpft. Ein Auftritt, der im konservativen Großbritannien einen handfesten Skandal auslöste. Genau 40 Jahre liegt die Ausstrahlung der TV-Show zurück, eine Woche zuvor hatten die Sex Pistols ihre Single „Anarchy in the UK“ veröffentlicht. Punk explodierte in London und revolutionierte die Popkultur weltweit. Das Jubiläumsjahr wird heuer in der britischen Metropole mit Ausstellungen, Konzerten, Filmen und Talkrunden großspurig gefeiert.

Ein Punk-Gedenken, das viele Anhänger der anarchischen Subkultur befremdet. War die Jugendkultur doch Ausdruck von Wut und Aggression gegen eine repressive, vorgeblich „rechtschaffene“ Gesellschaft. Eine Gesellschaft, die auch vor Gewalt gegen die provokant gekleideten „Aliens“ nicht zurückschreckte, wie Viv Albertine, Gitarristin von The Slits und feministisches Punk-Role-Model dem Rolling Stone sagte. England und Amerika seien verkommene Orte gewesen, wird auch der Musikjournalist Jon Savage zitiert. „Insbesondere England ist enorm gewalttätig, nur halb so zivilisiert, wie es den Anschein hat“, erklärte der Autor den Zorn der Jugendbewegung.

Gegen die herrschende „Punk-Nostalgie“ und die „Vereinnahmung durch das Establishment“ protestierte nun Joe Corré wie zu Beginn des Jahres angekündigt mit seiner umstrittenen Aktion. Der Sohn des verstorbenen Sex-Pistols-Erfinders und Managers Malcolm McLaren und der Modeschöpferin Vivienne Westwood, die der Punk-Bewegung die Bondage-Kleider auf den Leib schneiderte, wird mancherorts als „Erbprinz der Bewegung“ bezeichnet. Am Samstag, symbolträchtigerweise genau vierzig Jahre nach Erscheinen der bahnbrechenden Hymne „Anarchy in the UK“, verbrannte Corré seine Punk-Memorabilia mit geschätzten Wert von mehreren Millionen Pfund. Auf einem Boot auf der Themse gingen Kleidungsstücke, seltene Bootlegs, Plakate und Grafiken in Flammen auf. Die Erinnerungsstücke stammen hauptsächlich aus dem Modegeschäft Seditionaries, das seine Mutter führte. Die Aktion fand mit Westwoods Segen statt. Slogans der Modeschöpferin, die sich seit vielen Jahren für den Klimaschutz engagiert, schmückten das Boot. „Es wird vergessen, dass die Leute in den 1970er-Jahren Punkrocker gehasst haben – sie waren der Staatsfeind Nummer eins“, erklärte Corré, Gründer der Dessous-Marke Agent Provocateur dem NME. Als Kind hätten ihm erwachsene Männer ins Gesicht gespuckt, weil er wie ein Punk angezogen war. Menschen, denen die Ideen der Bewegung wichtig wären, würden sich vom Gedenken verhöhnt fühlen. Punk gehöre nicht ins Museum.

Im Vorfeld hatte es freilich auch Kritik an dieser Form des Protestes gegeben. Manche Leute hätten ihm geraten, die Erinnerungsstücke für den guten Zweck zu versteigern. „Die Menschen denken nur an Geld“, befand Corré. „Wir leben in einem Zeitalter der Konformität. Die Kleidung zu verbrennen zeigt, dass wir uns dagegenstellen.“

Mit seinem Protest hat der Modeschöpfer viel medialen Wirbel geschlagen. In der britischen Popkultur ist diese Form des Protestes aber nicht unbekannt. Gegen die Kommerzialisierung der Musik hatte sich bereits die Elektro-Dance-Duo The KLF verwehrt, die Performance-Künstler verbrannten 1994 eine Million Pfund an Einnahmen – und trugen erfolgreich zum eigenen Mythos bei. (sire)