Paris – Mit einem eigens geschriebenen Lied hat die britische Sängerin Marianne Faithfull bei einem Auftritt in der Konzerthalle Bataclan die Opfer der Pariser Anschläge gewürdigt. „Dies ist ein wichtiges Konzert für mich, es gibt so viele Dinge, um die ich trauere“, sagte die 69-Jährige am Freitagabend zum Auftakt ihres Konzerts an die Menge gerichtet. Sie werde Musik und Worte sprechen lassen.

Die ganz in Schwarz gekleidete Musikerin startete ihr Konzert in Paris mit „Tower of Song“ des kanadischen Musikers Leonard Cohen, der vor rund zwei Wochen gestorben war. Dann sang Faithfull „They Come at Night“ – ein Lied, das sie am Tag nach den islamistischen Anschlägen vom 13. November vergangenen Jahres in ihrer Pariser Wohnung geschrieben hatte. Darin verurteilt sie jene, die die Musik und das Feiern töten wollten.

Islamistische Angreifer hatten das Bataclan während eines Rockkonzerts in der Anschlagsnacht vor einem Jahr gestürmt und dort 90 Menschen ermordet. Die Konzerthalle wurde daraufhin geschlossen, am 12. November dieses Jahres öffnete sie wieder ihre Pforten. Faithfull war nun unter den ersten Künstlern, die dort wieder auftraten. (APA/AFP)