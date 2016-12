Von Silvana Resch

Innsbruck – „Diese Kids haben keinen Michael Jackson. Sie haben keinen Prince. Sie haben keine Whitney. Wen gibt’s noch und wer sonst könnte an ihre Stelle treten?“, fragte Abel Tesfaye alias The Weeknd vor einem Jahr recht selbstbewusst in einem Interview mit dem New York Times Magazine. Und tatsächlich wurde Tesfaye mit seinem poplastigen, souligen R’n’B-Album „Beauty Behind The Madness“ von der +Musikpresse als Anwärter auf den Thron des King of Pop gehandelt. Das Album stürmte die US-Billboard-Charts, mit „The Hills“ oder „Can’t Feel My Face“ landete der Kanadier mit äthiopischen Wurzeln Mega-Hits. Michael Jacksons Glitzerhandschuhe streift sich The Weeknd mit seinem lieblichen Falsett erneut in der Single „I Feel It Coming“ feat. Daft Punk über. David Bowies Song „Starman“ stand indes bei der Namensgebung des neuen Albums Pate: „Starboy“, heißt das Werk, das zu „eintausend Prozent“ von Bowie und Prince inspiriert worden sei, wie der Künstler erklärte

Ein Mysterium ist der R’n’B-Sänger bei alledem längst nicht mehr: 2011 galt The Weeknd noch als „ominös-anonymes Projekt“, im Magazin De:Bug wurde aber bereits damals vermutet, dass Abel Tesfaye hinter den düsteren, zwingenden Mixtapes „House of Balloons“, „Thursday“ und „Echoes of Silence“ stecken könnte, die im Netz für Furore sorgten. Als Protegé seines Landmannes Drake wurde The Weeknd gemeinsam mit Frank Ocean als einer der Hoffnungsträger des neuen R’n’B gefeiert. Beide Musiker haben ihr Versprechen eingelöst, ein Enigma ist indes nur Frank Ocean geblieben. Mit seinem US-Kollegen, der unlängst sein grandioses zweites Album „Boys Don’t Cry“ vorlegte, verbindet Tesfaye die Obsession mit schnellen Autos. Bei dem Männer liebenden Soulsänger Ocean sei diese Begeisterung allerdings „die krass aufgebrezelte Travestie eines Symbols einst ungebrochener Männlichkeit“, wie in der aktuellen Spex zu lesen ist. Die „libidinöse Kopplung Mann-Motor“ wird auch von The Weeknd zelebriert: In der titelgebenden Single „Starboy“ (feat. Daft Punk) prahlt der 26-Jährige nicht nur mit seinen Frauen – Sex und Drogen sind seine Lieblingsthemen –, sondern auch mit seinen neuen Luxuschlitten. Als einer der bestverdienenden Popstars des vergangenen Jahres kann er sich jedwede Form von Extravaganz leisten.

Die Liebe zur Maschine kommt aber auch hier nicht in der gewohnten Gangsterrap-Verpackung daher. „Look what you’ve done/I’m a motherfuckin’ starboy“, singt Tesfaye im Refrain der eingängigen Elektroniknummer. The ­Weeknd ist ein Superstar, aber kann und will er auch den Preis dafür zahlen? „House so empty, need a centerpiece“, klagt er über die sinnbefreite Leere. Musikalisch ist von dieser ambivalenten Haltung zum Erfolg wenig zu spüren, „Starboy“ ist noch poppiger geraten als der Vorgänger. Nicht nur das französische Elektronik-Duo Daft Punk hat diesmal mitgemischt, auch der schwedische Starproduzent Max Martin, der dem Hit „Can’t Feel My Face“ den Erfolgsschliff verpasst hatte, ist wieder mit dabei. Ebenso wie Lana Del Rey, die „seelenverwandte Künstlerin“, mit der Tesfaye den schönen Track „Stargirl Interlude“ geschrieben hat. Neben Hitverdächtigem zählt der autobiografische Song „Sidewalks“ featuring Kendrick Lamar zu den Highlights. „Starboy“ mit seinen unterschiedlichen Einflüssen überzeugt als Collage, die auf den Mainstream zielt. Mit 18 Songs ist das Album allerdings etwas zu ausführlich geraten.