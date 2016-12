Innsbruck — Ischgl präsentiert zum Saisonfinale einen italienischen Superstar: Zucchero gastiert am 30. April zum Ausklang der Wintersaison in Ischgl. Der Rocker tritt beim legendären „Top of the Mountain Concert" auf der 2.300 Meter hoch gelegenen Idalp auf, teilte der Veranstalter am Dienstag mit.

Zucchero wird Hits aus seinem aktuellen Album „Black Cat" wie „Partigiano Reggiano" und Welthits aus seiner 30-jährigen Karriere wie „Baila Morena", „Senza una Donna" oder „Miserere" präsentieren. Mit auf der Bühne: Seine 13-köpfige Band. Der Eintritt zum Konzert ist im Tages-Skipass inkludiert.

Das Ischgler Saisonabschlusskonzert war bisher stets reich an Topstars des internationalen Musik-Business. So gaben sich dort etwa bereits Elton John, Tina Turner, Pink, Alicia Keys, Robbie Williams, Mariah Carey oder Muse die musikalische Ehre. Zu Ostern präsentiert Andreas Bourani sein aktuelles Album „Hey". (TT.com)