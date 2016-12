Wien – Bei den ersten beiden Europaabstechern seiner „Sex and Love“-Tour hatte er Österreich noch ausgelassen, am gestrigen Mittwoch war es aber so weit: Der spanische Popsänger Enrique Iglesias stattete seinen Fans in Wien einen Besuch ab. In der Stadthalle stimmte der 41-Jährige nicht nur Songs seines aktuellen Albums an, sondern sorgte mit einem Best-of-Programm für Bewegung unter der Anhängerschar.

Wobei Iglesias, dessen aktuelle, die Konzertreise betitelnde Platte „Sex and Love“ mittlerweile rund zwei Jahre am Buckel hat, weiterhin für beide Extreme der Popskala gut ist: Nicht nur den knackigen Hüftschwung zum beatlastigen Dancesong mit Latineinschlag hat der Sohn von Julio Iglesias drauf, auch im balladesken Bereich kennt sich der Schmusesänger nach wie vor aus. Allen voran in Südamerika, aber auch in den USA und Europa konnte er mit dieser Mischung seit Mitte der 90er-Jahre Millionen von Singles und Alben absetzen und unzählige Charterfolge verbuchen.

In Wien wollte der Musiker zudem einen Weltrekord aufstellen - bzw. aufstellen lassen: Er forderte die 12.000 Fans in der Halle auf, sich in der Mannequin Challenge zu üben, bei der die Teilnehmer für eine gewisse Zeit wie Schaufensterpuppen völlig reglos in verschiedenen Posen verharren, während ein Video aufgenommen wird. Das zuletzt auf diversen Onlineplattformen trendige Phänomen dürfte aber keineswegs der einzige Grund für das Publikum gewesen sein, dem Konzert einen Besuch abzustatten. Und wer noch nicht genug hat, kann sich mit einem Deutschlandtermin im kommenden Jahr (5. Mai in Berlin) trösten. (APA)