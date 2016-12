Innsbruck – Der für seine Rekordversuche bekannte Sänger, Songwriter, Vocal Coach und Chorleiter Mano Ezoh will es wieder einmal wissen. Doch diesmal plant der aus Nigeria stammende und in Deutschland lebende Musiker nicht einen Riesenchor mit 5000 Sängerinnen und Sängern, sondern setzt vielmehr auf Qualität als auf Quantität: Unter dem Motto „Soul meets Classic“ veranstaltet Mano Ezoh im Frühjahr im Innsbrucker Congress ein Konzert der Superlative: Gemeinsam mit 300 Freiwilligen und einem Weltklasse-Orchester präsentiert Mano Ezoh die Verschmelzung zweier verschiedener Musikrichtungen. Um das Konzert professionell und anspruchsvoll präsentieren zu können, sucht er 300 selbstbewusste Sängerinnen und Sänger, die Chorerfahrung, Bühnenpräsenz und die Leidenschaft zur Musik besitzen. Jeder, der Lust hat, dabei zu sein, kann mitmachen: Einzelpersonen, Chöre, sonstige Gruppen, Familie, Freunde. Anmeldung ab sofort per E-Mail mit Angabe der Stimmlage (Tenor, Sopran, Alt) an singen@manoezoh.com mit dem Stichwort „Innsbruck“. (TT)