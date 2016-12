Matrei i. O. – Für fünf Tage und Nächte übersiedelten drei Ö3-Moderatoren in die Innsbrucker Maria-Theresien-Straße und verwandeln dort noch bis 24. Dezember Spenden für den „Licht ins Dunkel“-Soforthilfefonds in Wunschhits – und das 120 Stunden nonstop. Im Zentrum steht rund um die Uhr das gläserne Studio bei der Annasäule, in welchem wieder prominente Gäste begrüßt werden – Live-Musik inklusive. Es handelt sich also auch buchstäblich um eine „stimmige“ Aktion.

In den Dienst der guten Sache stellt sich auch die gebürtige Matreierin Sara Koell. Sie wird heute, 20. Dezember, um 21 Uhr mit ihrem Freund Tobias Buchegger live zwei Weihnachtsduette zum Besten geben. Begleitet wird das Duo von Rita Goller (Piano) und Florian Baumgartner (Drums). „Wir hatten die Idee, uns für das Ö3-Weihnachtswunder zu bewerben“, erzählt Sara Koell. „Wir dachten, es ist eine tolle Aktion, für den guten Zweck zu singen, Spenden zu sammeln und damit Menschen in Not zu helfen.“

Und sie verrät der TT auch, was zu hören sein wird: „Wir werden die Duette ,White Christmas‘ und ,Merry Christmas Baby‘ performen, die live übertragen werden.“ Anschließend werden sie in der Maria-Theresien-Straße noch einige zusätzliche Weihnachtslieder singen, um weitere Spenden zu sammeln.

Und wo findet das nächste Konzert statt? „Wir spielen in der Formation unter Flo’s Jazz Casino feat. Sara Koell & Orchester HALLegro am 27. Jänner 2017 in Hall“, antwortet Sara Koell und ergänzt, dass auch bei diesem Auftritt Duette auf dem Programm stehen werden. (func)