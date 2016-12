Sie sind dieser Tage schwer zu erreichen, arbeiten gerade an Ihrem dritten Album. Wie schaut der Band-Lifestyle aus? Mehr Rock’n’Roll oder mehr Disziplin?

Michael Marco Fitzthum (alias Marco Michael Wanda): Im Moment konzentrieren wir uns sehr auf das dritte Album, das ist sowohl Rock’n’Roll als auch konzentriertes Arbeiten. Wir nehmen das langsam ein bisschen ernster als noch vor einem Monat. Im Moment habe ich so viel Material, ich kann mir auch vorstellen, dass da 20, 25 Nummern draufkommen.

Auf dem zweiten Album „Bussi“ sind all die Kunstfiguren vom Debüt „Amore“ wieder angetanzt. Sind die wieder mit dabei?

Fitzthum: Ich glaube, dass die Geschichte jetzt ein bisschen abreißt. Ich denke, dass diese Figuren schon so eigenständig in den Köpfen der Leute leben, die muss man nicht mehr näher beschreiben. Ich glaube auch, dass sich der Erzählton ändert.

Wanda werden ja oft gefragt, wer die Leute sind, die da besungen werden.

Fitzthum: Ich habe mich sehr darum bemüht, dass diese Figuren Projektionsflächen sind, dass es nicht wirklich der Beisl-Stereotyp ist, das wäre mir auch zu viel an Milieu-zur-Schau-Stellen. Ich würde mich freuen, wenn Menschen sich selbst oder irgendetwas finden, wonach sie ihre eigene Wirklichkeit ordnen können. Das erscheint mir sehr wichtig. Ich biete nur Symbole an und die Öffentlichkeit kann damit arbeiten, um sich selbst kennen zu lernen. Ich glaube, das ist das Ziel eines Liedermachers. Außer davon leben und seine Kinder ernähren zu können.

Inwiefern ändert sich der Erzählton? Wird es wirklich düsterer?

Fitzthum: Ich behaupte ja schon seit zwei Jahren, dass es düsterer wird, aber das ist es dann doch noch nie geworden. So Funken von Lebensfreude und Ekstase werden sich auch hier finden, aber ich glaube, dass mir diesmal wirklich ein traurigeres Album gelingt. Das versuche ich schon länger, weil ich eigentlich traurig bin und das zumindest einmal gerne abbilden würde. Aber was ich jetzt über das Album sage, stimmt wahrscheinlich nicht und es wird ganz anders.

Klingt dennoch so, als ob Sie die Beisl- und Strizziwelt umbauen wollten?

Fitzthum: Ich glaube, es verlässt ein bisschen diese Bar- und Nachtweltthematik, die als Bühnenfläche für die sich abspielenden Dramen relativ präsent war. Auf dem dritten Album ist es eher elf Uhr vormittags. In „Amore“ war es elf Uhr am Abend und in „Bussi“ war es zwei Uhr morgens. Jetzt ist es in der Früh, es ist nüchtern und wach, so wie nach einem Drogenkater. Und es gibt keinen Hit, das ist ganz klar. Die Platte wird sich auf keinen Fall so gut verkaufen wie die beiden anderen, aber es wird das beste Album, das ich je geschrieben habe. Wir werden viele Fans verlieren, da bin ich mir ganz sicher.

Bei Drogenkater denkt man unweigerlich an Ihre Bandgeschichte. Der Hype, der Rausch, die vielen Konzerte und Festivals diesen Sommer. Sie seien danach ein Wrack gewesen, haben Sie in einem Interview gesagt .

Fitzthum: Ich möchte die Themen, die ich behandle, nicht mit meiner eigenen Lebensgeschichte in Verbindung bringen. Ich glaube, dass wir als Menschen aus einem Drogenrausch in diese Welt hineingeboren werden. Wir kommen aus dem Nichts und dieser Logik folgen diese drei Alben. Konsequenterweise ist das dritte Album die nächste Verarbeitungsprozedur des Lebens an sich. Man kommt zu einer kühlen, rationalen Weltsicht, die Dinge berühren einen nicht mehr so sehr. Auf der anderen Seite wird man komisch verletzlich, ich kenn’ mich noch nicht gut genug aus, um das alles zu beantworten.

In den vergangenen Tagen war viel zu hören, Österreich sei gespalten. Ihre Band polarisiert tatsächlich, entweder die Leute lieben euch oder sagen: „Geh bitte, Wanda ...“

Fitzthum: Ich glaube, das sind alles ganz natürliche Prozesse, es hat sich ein Teil der Indie-Presse gegen uns gewandt, weil wir zu schnell erfolgreich wurden.

Meinen Sie damit die Sexismus-Vorwürfe, die nach dem Album „Bussi“ laut wurden?

Fitzthum: Ich bin mittlerweile zu dem Schluss gekommen, dass der Neid nichts typisch Österreichisches ist, sondern was typisch Menschliches. Das ist auch in Ordnung. Ich habe denen gehörig die Show gestohlen, die waren selbst alle Musiker, diese Leute, die wollten selbst alle der Marco Wanda werden, aber ich bin’s halt einfach.

Bleiben Wanda als Band unpolitisch?

Fitzthum: Ganz unpolitisch kann Musik nicht sein und waren die letzten beiden Alben auch nicht. Mit der ätzenden Tagespolitik halte ich mich nicht auf. Ich will, dass meine Lieder auch in hundert Jahren noch Bestand haben, deswegen halte ich sie von aktuellen politischen Inhalten frei. Uns geht es um Musik, um Leidenschaft. Wir predigen Gleichheit, Liebe, Amore.

Inmitten so eines Hypes, fragt man sich da, wie lange Wanda noch funktioniert?

Fitzthum: Das weiß ich nicht. Ich habe nur das erste Mal das Gefühl, dass sich mein Leben tatsächlich spürbar verändert hat. Ich hinke in der Reflektion noch nach. Ich stecke Anfang 2015 und versuche mal den ganz frühen Erfolg zu verarbeiten. Ich muss mir auch eingestehen, dass ich das, was ich jetzt mache, ein Leben lang machen will. Aber es hat Schattenseiten und ein Teil von mir würde sich auch freuen, wenn diese Karriere vollkommen zusammenbricht und alle auf uns scheißen. (lacht)

Zum Schluss noch einmal zurück zur ersten Frage, es heißt, Wanda leben den Rock’n’Roll?

Fitzthum: Ich führe, seit ich 16 Jahre alt bin, dieses Leben, ich weiß nicht, wie andere leben. Ich bin nicht drogensüchtig und auch nicht alkoholkrank – entgegen einigen Behauptungen. Ich lebe relativ gesund. Einem Besäufnis folgt zumindest ein großes Kochen mit vitaminreicher Nahrung. Ich will auf jeden Fall nicht verbrennen. Die Signatur dieser Karriere soll nicht die Selbstzerstörung sein. Das soll kein Stilelement sein, auch nichts, womit wir kokettieren. Das soll auch nichts sein, das man uns nachmachen soll. Wir leben vielleicht einfach ein bisschen schneller als andere.

Das Gespräch führte Silvana Resch