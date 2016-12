Carpool Karaoke

Adele und viele andere Stars singen ,,All I want for Christmas“

Weihnachtliche Fahrgemeinschaft: Mit Stars wie Lady Gaga, Adele, Elton John und Gwen Stefani hat der britische Comedian James Corden Mariah Careys Weihnachtsklassiker „All I want for Christmas“ geträllert. Auch die Interpretin selbst hat beim „Carpool Karaoke“ neben dem Talkmaster Platz genommen. In weiser Voraussicht hat Corden in diesem Jahr mit fast jedem seiner Fahrgäste den Song gesungen, um ihn nun als Weihnachtsspecial veröffentlichen zu können. Die Fans danken es ihm – mehr als 16 Millionen Klicks in nur drei Tagen sprechen für sich.