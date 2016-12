Von Christiane Fasching

Innsbruck – Der Sparzwang des ORF macht sich auch beim Song Contest bemerkbar: Die Zeiten teurer Vorentscheidungsshows, die Kandidaten wie The Makemakes oder Zoë Straub hervorgebracht haben, sind wieder vorbei – für die 62. Auflage des Liederstreits, der von 9. bis 13. Mai in Kiew über die Bühne geht, hat nun eine senderinterne Jury den heimischen Vertreter bestimmt. Die Wahl fiel dabei auf den 24-jährigen Nathan Trent, einen gebürtigen Innsbrucker, der seit vier Jahren in Wien lebt, wo er im Sommer sein Studium des „Musikalischen Unterhaltungstheaters“ abgeschlossen hat.

„Ich bin fassungslos und überglücklich“, sagt der Newcomer im TT-Gespräch. Und erinnert sich an seine ersten Bühnenschritte am Tiroler Landestheater, wo er 2008 im Musical „The King And I“ im Rampenlicht stand. Dass er im Mai vor einem Millionenpublikum singen wird, hat er noch nicht ganz realisiert. „Ich bin auf alle Fälle jetzt schon nervös“, gesteht der Spross einer Musikerfamilie. Sein Vater Reinhard Koll spielt im Tiroler Symphonieorchester Innsbruck die erste Geige, sein Onkel zählt zum Ensemble der Wiener Philharmoniker. Trent selbst, der dank seiner italienischstämmigen Mutter zweisprachig aufgewachsen ist, hat schon als Kleinkind Geige und Violine gelernt – die Instrumente hat der als Nathanaele geborene Sänger zugunsten seiner Pop-Leidenschaft aber zur Seite gelegt. Musikalisch ist er noch ein nahezu unbeschriebenes Blatt: Im Juni erschien seine Debüt-Single „Like It Is“, die bei Song-Contest-Talentesucher Eberhard Forcher auf offene Ohren gestoßen ist. Doch die Dance-Pop-Nummer hätte Trent auch gute Chancen für ein deutsches ESC-Ticket beschert: Bei der ARD-Vorentscheidungsshow „Unser Song 2017“ hatte er es unter die letzten 33 Kandidaten geschafft – wie weit sein Weg noch gegangen wäre, lässt sich jetzt natürlich nicht mehr herausfinden. Denn nun geht Österreich vor.

Mit welchem Song er fürs Land der Berge auf Punktefang gehen wird, will und darf er nicht verraten. „Alles top secret“, lacht Trent. Und plaudert dann doch etwas aus: Die Nummer ist bereits im Kasten, aufgenommen wurde sie gemeinsam mit einem österreichischen Produzenten in Los Angeles, bis zur Präsentation im Februar soll aber noch eifrig daran gefeilt werden. Über etwaige Platzierungsziele will der Newcomer jetzt noch nicht nachdenken. Lieber freut er sich auf den „freundschaftlichen Wettbewerb, bei dem sicher große Partylaune herrscht“. Und wann ist seine Liebe für den Song Contest entflammt? Trent überlegt nicht lange: „Seit dem Sieg von Lena Meyer-Landrut (im Mai 2010, Anm.) hab’ ich keinen Song Contest ausgelassen.“ Natürlich auch nicht den vom Jahr 2014, den Conchita Wurst für Österreich gewann. Übrigens: Auch sie ergatterte ihr Ticket für den Liederstreit einst dank einer Jury-Entscheidung. Vielleicht ja ein gutes Omen.