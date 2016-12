Von Ursula Strohal

Innsbruck – Tiroler Kunst und Unterhaltung wurde zur Marke. „Tyroliennes“ waren als Lieder und Tänze Anfang des 19. Jahrhunderts beliebt und verbreitet. Ludwig van Beethoven hat fünf Tiroler Lieder für Singstimme mit Begleitung eines Klaviertrios bearbeitet. Als Opus 1 des jugendlichen Franz Liszt erschien eine „Grande fantaisie sur une Tyrolienne“ aus einer Oper von Auber. Der älteste „Tyrolese Song“ der englischsprachigen Welt ist das besonders beliebte und nicht nur von Beethoven bearbeitete Lied „Wann i in der Früh aufsteh“ – „Merrily ev’ry bosom boundeth“. Bei Diabelli in Wien kamen „Tyroler Alpengesänge“ heraus. Auch am Pariser Konservatorium erschienen Anfang des 19. Jahrhunderts Tyroliennes, 20 an der Zahl, wobei die Jodler als Vokalisen für die Gesangsausbildung dienten. Die Tyrolienne in der Oper, zum Beispiel in Rossinis „Wilhelm Tell“, in der Operette (Offenbach), in zahllosen Bearbeitungen – ein Perpetuum Mobile. Das wachsende Nationalbewusstsein, die allmähliche Erschließung der Alpen und der Ruf Tirols als freiheitsliebendes Land lenkten das Interesse auf Tirol und lösten nicht zuletzt die musikalische Tirol-Mode aus, die die Tiroler Sängergesellschaften, als erste die Fügener Familie Rainer, international zu nutzen wussten.

Der damals in London tätige Komponist und Pianist Ignaz Moscheles gab 1827 zwölf „Tyrolese Melodies“ heraus und war an der Quelle: Die in englischen Übersetzungen und kommerziellen Arrangements veröffentlichten Lieder stammten von den Geschwistern Rainer, den „Ur-Rainers“, die Mitte der 1820er-Jahre auf einer Deutschlandtournee ihre Lieder bekannt machten und 1827 in England eintrafen, wo sie außerordentlich erfolgreich wurden.

Die Geschwister Rainer und in nächster Generation die um Ludwig Rainer (1821–1893) gruppierte Rainer Family, die auch in den Vereinigten Staaten große Erfolge feierte, sind Sängergemeinschaften, deren Wirken öfter beschrieben wird, nun aber von Sandra Hupfauf wissenschaftlich aufgearbeitet wurde. Sie geht der Entstehung und Entwicklung des Liedrepertoires der Rainers von 1822 bis 1843 nach und zeigt die Versionen. Es handelte sich dabei keineswegs um die Reinform tradierten Volksgutes, sondern, wie Herausgeber Thomas Nußbaumer im Vorwort anmerkt, um „eine bühnenorientierte, in Einzelfällen unterhaltende Liedgattung“, zum Teil von der alpenländischen Volksliedtradition ableitbar, andererseits aber „als Konstrukt erkennbar, dessen Erfolg (…) auf der gezielten Verwendung von textlichen und musikalischen Klischees beruhte“.

Den Menschen gefiel’s. Und ganz besonders dem englischen König George IV. Er ließ die fünf Geschwister – Anton, Franz, Maria, Felix und Joseph – mehrmals am Hof auftreten, kleidete sie neu ein und beschenkte sie großzügig. Als Maria den König auf die Wange küsste, ging diese Episode reich karikiert durch die Gazetten.

Es gibt viel zu erzählen in dieser Geschichte, auch von der Hochzeit der Helene Rainer aus der „Family“ mit dem Manager der amerikanischen Tournee oder von der 18-jährigen späteren Königin Victoria, die über den A-cappella-Gesang der Ur-Rainers berichtete und erwähnte, dass Maria die zweite Stimme sang.

Es gilt aber auch zurechtzurücken. Hupfauf widerlegt die Legende, dass die Geschwister Rainer im Schloss Fügen vor Zar Alexander I. und Kaiser Franz I. 1822 auch „Stille Nacht“ gesungen hätten und relativiert auch die Fama, dass die Rainer Family als Erste dieses heute so berühmte Weihnachtslied in New York und damit Amerika hat hören lassen. Fachbuch Sandra Hupfauf: Die Lieder der Geschwister Rainer und der „Rainer Family“ aus dem Zillertal (1822–1843). Untersuchungen zur Popularisierung von Tiroler Liedern in Deutschland, England und Amerika. Universitätsverlag Wagner. 248 Seiten, 29,90 Euro.