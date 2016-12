Innsbruck – Dave Brubeck bescheinigt der Musik von Gernot Wolfgang „unkonventionelle Schönheit“. Der in Innsbruck aufgewachsene Komponist, Arrangeur und Jazzgitarrist wurde für „Passing Through“, seine nunmehr dritte CD mit Kammermusikkompositionen, die bei Albany Records erschienen ist, für einen Grammy in der Kategorie „Best Classical Compendium“ nominiert. Wolfgang lebt in Los Angeles, zu seinen Auftraggebern zählt unter anderem das Los Angeles Chamber Orchestra. Neben zeitgenössischer Orchester- und Kammermusik komponiert der 59-Jährige auch Filmmusik und ist für Jazzensembles wie The QuARTet tätig.

Wolfgang, der 1957 in Bad Gastein geboren wurde, studierte zunächst Gitarre am Konservatorium Innsbruck, wechselte aber bald nach Graz, um dort Jazzkomposition/Arrangement zu studieren. In seinen Kompositionen suche er „eine Synthese zwischen der rhythmischen Energie des Jazz und der europäischen E-Musik-Tradition“, zitiert ihn das österreichische Musiklexikon. Die Grammys werden am 12. Februar verliehen. (TT)