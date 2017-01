Von Sabine Strobl

Innsbruck – Peter Waldner hat in den vergangenen 30 Jahren, in denen er die Barockmusik erkundete, schon auf vielen Cembali gespielt. „Es gibt ja nicht nur eine Art von Cembalo. Jede wichtige europäische Nation entwickelte ihren eigenen Baustil“, erzählt der aus Mals stammende und in Innsbruck lebende Organist. Ein italienisches Cembalo sieht anders aus als ein flämisches. Bei einem französischen Cembalo wurden andere Holzarten verwendet als in England. Ein Musiker bräuchte fünf bis sechs verschiedene Instrumente, um all die Cembalo­werke aus drei Jahrhunderten stilgerecht zu interpretieren.

Ein Instrument ist Waldner so ans Herz gewachsen, dass er den in Genua lebenden Cembalobauer Mario del Grosso beauftragte, es nachzubauen. Ein Unterfangen, das seit der Wiederentdeckung der Alten Musik vor 60 Jahren üblich ist. Bei dem Original handelt es sich um ein Instrument des sizilianischen Cembalobauers Carlo Grimaldi aus dem Jahr 1697, das heute im Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg steht. Wie Waldner bemerkt, sind „von Grimaldi nur noch drei Tasteninstrumente erhalten. Das Instrument in Nürnberg ist sehr bekannt, mit 2,45 Metern außergewöhnlich lang, wunderbar dekoriert und wird viel kopiert.“

Ein Jahr lang nahm der Bau des Cembalos in Anspruch. Die unzähligen Arbeitsschritte hielten Stefan Nicolini und Georg Penn mit ihrem Dokumentarfilm „Glanzstück Cembalo“ fest. Gedreht wurde auch in Innsbruck. Für ein italienisches Cembalo braucht man Zypressenholz, „wobei erstklassiges Holz gar nicht mehr so einfach zu finden ist. Schließlich wurden wir in der Toskana fündig“, bemerkt der Organist. „Das Instrument ist extrem dünnwandig. Ohne Außenkasten wiegt es nur 14 Kilogramm.“

Ob sie wirklich vollkommen dem Original treu geblieben sind? Fast. Man hat als Musiker ja auch seine Bedürfnisse. Die Klaviatur wurde also erweitert und damit das spielbare Repertoire größer. Bei der wunderbaren Goldverzierung hat sich die Dekorateurin aber an das Vorbild gehalten.

Anders als beim später entwickelten Klavier werden beim Cembalo die Saiten nicht von Hämmerchen angeschlagen, sondern von so genannten Kielen gezupft. Einst verwendete man dafür Federkiele, heute Kunststoff. Die Intonation war noch ein „spannender Prozess“, lacht Waldner, der nicht auf Anhieb mit dem Klang zufrieden war. „Zuerst war der Klang zu kraftvoll. Dann wurde er fein und elegant.“

Jetzt steht der Transport nach Innsbruck bevor. Am 22. Februar spielt Waldner das Cembalo im Canisianum. Auch der Film wird gezeigt. Motto des Abends: „Schicksalhafte Begegnungen in der Tastenwelt“.