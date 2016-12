Sölden – Was anderen Skigebieten ein Opening oder ein Abschlusskonzert ist, das nennt sich in Sölden „Electric Mountain“. Seit Jahren holen die Ötztaler Stars der internationalen DJ-Szene in die so genannte „Funzone“ am Giggijoch – aber es ist eine Veranstaltungsreihe, die sich über die ganze Saison zieht.

Den Anfang machen am morgigen Mittwoch beim „Electric Mountain Pre-Silvester“ gleich zwei große Namen: der Schwede Mike Perry („The Ocean“) und der Franzose Valentin Brunel, besser bekannt als Kungs („This Girl“, „Don’t You Know“). Der agierte heuer als Opener bei der Europa-Tournee von Superstar David Guetta. Tickets gibt es bei allen Raiffeisenbanken, beim Ötztal Tourismus und den Bergbahnen Sölden.

Die nächsten „Electric Mountain Partys“ (Eintritt mit Tagesskipass) gibt es am 20. Jänner mit Filatov & Kara­s, am 17. Februar gastiert Richar­d Judges und Deepend am 17. März. Wer beim finalen „Electric Mountain Festival“ am 6. und 7. April auftritt, wird noch zurückgehalten. (TT, pascal)