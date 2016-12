Lienz – Mit einem Neujahrskonzert des Sorbischen National-Ensembles begrüßt die Stadtkultur Lienz am Freitag, den 6. Jänner, um 20 Uhr im Stadtsaal musikalisch das Jahr 2017. Erstklassige Gesangssolisten (Rahel Indermaur – Sopran und Adam Sánchez – Tenor), Orchester und Ballett unter der Leitung von Dieter Kempe präsentieren Walzer, Operetten-Couplets, Arien und Schlager. In der Pause lädt die Stadt Lienz zu einem Glas Sekt ein.

Das Sorbische National-Ensemble wurde 1952 auf Anregung der Domowina, des nationalen Dachverbandes der Lausitzer Sorben, einer slawischen Volksgruppe in Deutschland, gegründet. Gefördert durch die Stiftung für das sorbische Volk pflegen, bewahren und entwickeln die drei professionellen Sparten Ballett, Chor und Orchester die kulturelle Tradition der Sorben. Dabei verstehen sich die Mitglieder des Ensembles auch als ethnisches Bindeglied zwischen Ost und West und als kultureller Botschafter in einem vereinten Europa. Tourneen führten die Ensemblemitglieder in über 40 Ländern auf vier Kontinenten. Karten für das Konzert sind im Bürgerservicebüro in der Liebburg erhältlich, Reservierung: Tel. 04852/600-519 und auf www. stadtkultur.at. (TT)